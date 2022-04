Lille : sondages et résultats de l’élection présidentielle 2022 en direct

Le duel Emmanuel Macron et Marine Le Pen aura lieu ce dimanche 24 avril en France. Mais quels sont les résultats à Lille ? Et que disent les sondages de la présidentielle 2022 pour le second tour ?

Election présidentielle française 2022 : les résultats à Lille

Résultats du premier tour

Les électeurs français se sont mobilisés dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle française en se rendant dans les bureaux de vote, ouverts de 8 heures à 20 heures sur tout le territoire. A Lille, dans le département du Nord, 89 754 personnes se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, soit 70,55 % des Lilloises et Lillois inscrits sur les listes électorales. Le taux de participation est toutefois en baisse par rapport à l'élection présidentielle française de 2017. En effet, lors de la présidentielle précédente, 74,54 % des personnes inscrites sur les listes s'étaient déplacées dans les bureaux de vote. Les résultats de ce premier tour de l'élection 2022 à Lille sont les suivants, en pourcentage de suffrages exprimés :

Jean-Luc Mélenchon : 40,53 % ;

Emmanuel Macron : 25,67 % ;

Marine Le Pen : 11,77 % ;

Yannick Jadot : 7,04 % ;

Eric Zemmour : 4,42 % ;

Valérie Pécresse : 2,65 % ;

Fabien Roussel : 2,34 % ;

Anne Hidalgo : 2,26 % ;

Jean Lasalle : 1,16 % ;

Nicolas Dupont-Aignan : 0,94 % ;

Philippe Poutou : 0,73 % ;

Nathalie Arthaud : 0,48 %.

Jean-Luc Mélenchon, du parti La France Insoumise, est arrivé en tête des votes à Lille.

Le second tour de l’élection présidentielle 2022

opposera donc Emmanuel Macron, président sortant et candidat à sa réélection, à Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National. Tous deux ont obtenu respectivement 27,85 % et 23,15 % des voix lors de ce premier tour de l'élection présidentielle française.

Résultats du second tour



Pourquoi les médias belges communiquent-ils les résultats de l'élection présidentielle 2022 avant les médias français ?

Alors que de premières estimations étaient disponibles ce dimanche dans les médias belges, dès la fin de l’après-midi, il fallait attendre 20 heures pour obtenir les premiers résultats via la presse en France. L’élection du président de la République est soumis à une législation très précise : l’article 2 de la loi électorale du 19 juillet 1977. Ce texte encadre strictement les derniers jours du scrutin, interdisant toute communication, publication ou diffusion d’informations concernant

l’élection présidentielle

en cours. Cette interdiction concerne toutes catégories de médias : presse écrite, médias en ligne, télévision et radio. Cependant, cette règle ne s’applique que sur le sol français. Les médias étrangers - et en l'occurrence, la presse belge - peuvent donc afficher des estimations des suffrages exprimés par les électeurs et électrices plus tôt dans la journée, grâce à des sondage. Ce dimanche 24 avril, il sera à nouveau possible d'obtenir des informations avant la fermeture des bureaux de vote, en se rendant sur le site de

lalibre.be

, puisqu'il s'agit d'un journal belge.

Qui étaient les candidats présents au premier tour de l’élection présidentielle 2022 en France ?

Douze candidats, issus des différents partis politiques français, se sont présentés au premier tour de l'élection présidentielle française. Les résultats du tour de scrutin au niveau national sont les suivants :

Si Emmanuel Macron, président sortant après un premier quinquennat, était donné favori dans les sondages depuis le début de la campagne électorale, les résultats des autres candidats ont évolué au fil des semaines. Marine Le Pen, donnée en deuxième position depuis le début, a été suivie de près par Eric Zemmour et Valérie Pécresse. Les derniers jours de campagne ont vu l’évolution de Jean-Luc Mélenchon, corrélée à la baisse d’Eric Zemmour, dans les sondages réalisés auprès de l'électorat par les différents instituts. Le scénario de l'

élection présidentielle française 2022

est identique à celui de l'élection présidentielle française de 2017, puisque qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent en lice pour le second tour, Jean-Luc Mélenchon étant en troisième position. Le traditionnel débat organisé entre les deux tours de scrutin a eu lieu le mercredi 20 avril 2022, et a permis aux deux candidats à la présidence de la République de débattre du contenu de leur programme respectif.

Lille : une ville à l’histoire politique de gauche

Préfecture du département du Nord et chef-lieu de la région Hauts-de-France,

Lille

est la quatrième métropole française. Sa situation géographique idéale, à proximité de la frontière, fait d’elle une ville à l’économie particulièrement dynamique. Avec de nombreux sites classés, c'est une destination touristique reconnue, avec la particularité d'une identité flamande, bourguignonne, espagnole puis française au fil de l'histoire. Les Lillois peuvent ainsi profiter de l'Hôtel de Ville et de son Beffroi, d’inspiration flamande, ou visiter le palais Rihour, vestige gothique de l’époque de Philippe Lebon, duc de Bourgogne.

Sur le plan politique, Lille est historiquement une ville de gauche, avec des représentants tour à tour issus des partis communistes et socialistes. La maire, Martine Aubry, en poste depuis mars 2001, a également été première secrétaire du Parti socialiste français. Arrivé en tête lors du premier tour de l'élection présidentielle 2022 avec 40,53 % des voix des Lillois, Jean-Luc Mélenchon n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il était déjà arrivé en première position dans la ville lors de l'élection présidentielle française de 2017, avec 29,92 % des suffrages exprimés, suivi d'Emmanuel Macron (25,02 %) et François Fillon (14,14 %). Le taux d'abstention était de 25,46 %. Lors du second tour, 30,24 % des Lillois inscrits sur les listes électorales se sont abstenus. Les autres ont voté massivement pour Emmanuel Macron, avec 78,27 % des voix, et 21,73 % des voix pour Marine Le Pen. Pour les élections municipales en 2020, la liste PS-PCF-PRG présentée par Martine Aubry, maire sortante, a obtenu au second tour 40 % des voix, face à Stéphane Baly (EELV) , avec 39,41% et Violette Spillebout (LREM-Modem-UDI-MR), 20,58 %. Les perdants ont contesté les résultats à cause du faible écart entre les deux premiers participants ; leurs recours ont été rejetés. Le taux d'abstention des Lillois était, pour ce scrutin, de 68,27 %.