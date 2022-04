Nîmes : sondages et résultats de l’élection présidentielle 2022 en direct

Ce 24 avril, l'élection présidentielle 2022 arrive à son climax avec le second tour entre Macron et Le Pen. Quels sont les résultats à Nîmes ? Et que disent les sondages de la présidentielle 2022 pour le second tour ?

Qui sera la prochaine présidente ou le prochain président de la France ? Pour répondre à cette question, les Français et Françaises ont été invités à voter lors de l'élection présidentiellefrançaise, quis'est tenue dans tous les départements du pays. Lors du premier tour de scrutin, celle-ci a notamment opposé Emmanuel Macron, l'actuel président français ; l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen du Rassemblement National ,qui ont formé le trio de tête.

Résultats et sondages du second tour de la présidentielle 2022 à Nîmes

Les résultats du 1er tour

Le 10 avril dernier, le premier tour a eu lieu dans tous les différents bureaux de vote mis en place. 48,7 millions d'électrices et électeurs français étaient invités à se rendre aux urnes. Aucun des candidats et candidates n'ayant remporté la majorité absolue des suffrages exprimés à la fin de ce tour de scrutin, le second tour a bien lieu ce 24 avril.

Dans la commune de Nîmes , 69,46 % du corps électoral est partivoter. Par rapport aux élections présidentielles françaises précédentes, on note une diminution du taux de participation de 5,05 points. Parmi ces 69,46% de votes, 1,13 % étaient des votes blancs et 0,52 % des votes nuls.

A la fin de ce premier tour , les électeurs de cette ville ont plébiscité à une majorité écrasante le candidat du parti La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier est parvenu à convaincre 28,68 % des votants. Le président sortant et ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, en deuxième position, a récolté 23,21 % des suffrages. A la suite de celui-ci, Marine Le Pen du Rassemblement national a obtenu un résultat de 20,14 %. S'ensuivent :

Éric Zemmour de Reconquête avec 9,86 % ;

Valérie Pécresse de Les Républicains créditée de 4,38 % ;

Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts avec 4,31 % ;

Fabien Roussel du Parti Communiste Français avec 2,89 % ;

Jean Lassalle de Résistons avec 2,33 % ;

Anne Hidalgo du Parti Socialiste avec 1,66 % ;

Nicolas Dupont-Aignan de Debout La France crédité de 1,6 % des suffrages.

Nathalie Arthaud ( Lutte Ouvrière ) et Philippe Poutou ( Nouveau Parti Anticapitaliste ) ferment la marche avec moins de 1 % des votes.

Pourquoi la Belgique peut donner les résultats en avance ?

L'annonce des résultats des élections présidentielles est règlementée en France. L'article 2 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relatif à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est très strict. Tous les médias, aussi bien la télévision et la radio que la presse écrite ou en ligne, sont interdits de diffuser des estimations du résultat de l'élection présidentielle avant la fermeture des derniers bureaux de votes à 20h. Seule exception : l'évolution taux de participation.

Autrement dit, c'est motus et bouche cousue jusqu'à la clôture de tous les bureaux de vote et le début du dépouillement. Il en va de même pour les particuliers : toute personne qui enfreindrait cette loi risque une amende de 75 000 euros. Cependant, les sites et médias non-français ne sont pas contraints par cet embargo. C'est la raison pour laquelle à l'étranger et en Belgique, des estimations des chiffres de l'élection présidentielle sont publiées avant l'heure fatidique . Les journaux belges profitent de ce handicap de leurs concurrents français pour dévoiler les premiers sondages de la présidentielle. Il est cependant important de garder à l'esprit que ces chiffres ne sont que des estimations qui doivent être confirmées avec la proclamation des résultats officiels.

Vue globale sur le déroulement de l'élection présidentielle de 2022 en France

Au niveau national, le premier tour de l' élection présidentielle 2022 en France, la 12e de la Ve République, a livré des résultats similaires au précédent scrutin. Le candidat de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon , l'heureux élu dans la ville de Nîmes , ne pourra malheureusement pas participer au second tour. Bien qu'il soit le premier à Nîmes, il finit à la troisième place sur le plan national. Devant lui se trouve le président sortant Emmanuel Macron avec un score de 27,85 %, qui affrontera Marine Le Pen (23,15 %). Au terme de leur débat lors du deuxième tour , le vainqueur sera celui qui réussira à convaincre le plus grand nombre de compatriotes.

La réélection d'Emmanuel Macron est-elle imminente ? Son quinquennat sera-t-il renouvelé ? Rien n'est encore joué d'avance. Ce mystère sera résolu le 24 avril, une fois que les électrices et électeurs français auront déposé leurbulletindans les urnes .

Résumé des dernières élections présidentielles à Nîmes

A l'issue du second tour de scrutin de la présidentielle de 2017, Emmanuel Macron avait fini premier avec 65,28 % de suffrages exprimés à Nîmes . Ce score est pratiquement similaire aux 66,1 % obtenus à l'échelle nationale. 34,72 % des votants de cette même ville avaient donné leur suffrage à Marine Le Pen, ce qui est près de 14 points de plus que ce qu'elle avait obtenu à la présidentielle de 2012.

Cela dit, il convient de préciser que ces tendances ne correspondent qu'à celles du second tour. Au premier tour de 2017, Marine Le Pen était en première place avec 21,56 % des votes contre 21,31 % pour Emmanuel Macron. Ce dernier avait pris l'ascendant avec le report de 21 936 votes en sa faveur tandis que sa concurrente du Front National n'en avait remporté que 5 151 de plus.

En 2017, le taux de participation s'élevait à 70,08 % au second tour, soit un taux d' abstention de 29,92%. C'était un résultat moins faible que celui du tour précédent (25,49% d'abstention). Par ailleurs, en 2012, 67 247 inscrits sur 84 551 s'étaient rendus aux urnes, ce qui correspondait à un taux de participation de 79,53 %. Ces tendances se répèteront-t-elles après le second tour de la présidentielle de 2022 ?