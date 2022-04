Présidentielle 2022 : Voici le taux de participation à 17h

48,7 millions de Français étaient appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour de la présidentielle 2022. Qui de Macron ou de Le Pen a obtenu le plus de voix ?

A 17h ce dimanche, le taux de participation était de 63,23 %, au lieu de 65 % lors du premier tour de ce scrutin à la même heure. Un écart de près de 2 points par rapport à la présidentielle de 2017, où le taux de participation s'élevait à 65,3 % lors du second tour.

Les résultats de ce second tour sont déjà connus depuis ce matin dans les départements d'Outre-mer et chez les Français d'Amériques, qui ont voté ce samedi. La candidate du Rassemblement national est arrivée largement en tête en Guadeloupe (69,60%, contre 30,40% pour Macron) Martinique (60,87%, contre 39,13%), Guyane (60,70%, contre 39,30%), et à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, avec 55,42%, contre 44,58 % pour le président sortant. La candidate d'extrême droite a aussi recueilli le plus de voix à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec 50,69%, contre 49,31 % pour Macron.

Du côté des Français de l'étranger, c'est Emmanuel Macron qui a été largement plébiscité par les électeurs, notamment au Canada où le président sortant est arrivé en tête avec 85,9% des suffrages contre 14,1% pour Marine Le Pen.

