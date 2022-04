Présidentielle française 2022: large victoire d'Emmanuel Macron au Canada

A l'heure d'écrire ces lignes, les résultats du second tour de la présidentielle française 2022 n'ont pas encore été totalement comptabilisés pour les villes de Moncton (1049 inscrits) et de Vancouver (8539). Ceux de Montréal (65.535), Québec (13.400) et Toronto (11.930) permettent cependant d'établir les principales tendances au Canada.

Ainsi, Emmanuel Macron, le président sortant, est largement arrivé en tête en remportant 85,9% du suffrage (14,1% pour Marine Le Pen). Le taux de participation a frôlé les 40% (38,2%).

Montréal : 87,7 % des voix pour Emmanuel Macron

Pour l'écrasante majorité, la plus grosse réserve de votes français du pays (65 535 inscrits) a accordé son choix au candidat de La République En Marche (87,7%). Marine Le Pen ne récolte donc que 12,3% des votes. La participation y a cependant été légèrement moins importante que la moyenne nationale puisqu'elle n'est que de 37,9%.

Toronto : grosse victoire pour le président sortant

89,6% des expatriés français à Toronto ont largement donné leurs voix à l'actuel locataire de l'Élysée. La candidate du Rassemblement national n'atteint que 10,4%. La participation y a atteint 38,7%.

Québec : le meilleur canadien de Marine Le Pen

Là aussi, les Français du Canada ont été favorables à une réélection du président sortant, Macron récoltant 74,5% des voix. Néanmoins, il s'agit également de la circonscription où Marine Le Pen a obtenu la plus grosse part des voix (25,5%). La participation y a également plus forte que dans les autres villes canadiennes (39%).