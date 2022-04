Reims : sondages et résultats de l’élection présidentielle 2022 en direct

Plus de 67 000 Rémois et Rémoises se sont déplacés jusqu'aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Mais quels sont les résultats à Reims ? Et que disent les sondages de la présidentielle française 2022 pour le second tour ?

Les résultats de l'élection présidentielle 2022 à Reims

Le premier tour de scrutin de l' élection présidentielle française a rendu son verdict dimanche 10 avril 2022. Comme en 2017, il se dessine un second tour entre le président sortant Emmanuel Macron visant un nouveau quinquennat et Marine Le Pen , candidate du Rassemblement National. Les résultats à Reims connaissent une dynamique différente de la tendance nationale. En effet, si Emmanuel Macron arrive bien en tête avec 29,21 % des votes, Jean-Luc Mélenchon arrive en seconde position avec 24,54 % des voix et Marine Le Pen arrive seulement troisième dans les suffrages exprimés. Le taux de participation à Reims a été de 67,17%. Au sein des suffrages exprimés, il y avait 1,15% de votes blancs et 0,59% de votes nuls.

Plus largement, le département de La Marne apporte encore un mélange différent dans ce top 3, avec Marine Le Pen en haut du podium, devant le président sortant et le candidat de l'Union populaire.

>> Retrouvez tous les chiffres de l'élection présidentielle sur le site officiel du gouvernement français

Pourquoi la Belgique donne les résultats de l'élection présidentielle 2022 avant tout le monde ?

Si vous avez suivi l'élection présidentielle française de manière assidue, vous avez sans doute aperçu sur les réseaux sociaux des résultats anticipés dès 18h dans les médias belges . Vous vous êtes alors demandé : mais comment est-ce possible ? Ont-ils le droit de communiquer des chiffres alors que les bureaux de vote ne sont même pas fermés ? La réponse est oui. En effet, si les médias français ne peuvent en aucun cas communiquer de résultats ou d'estimation avant la clôture de tous les bureaux de vote et le début du dépouillement des urnes, c'est-à-dire à 20 h, les médias étrangers sont soumis à une législation différente. C'est l'article 2 de la loi électorale du 19 juillet 1977 qui interdit à tout média de publier ou même de relayer des résultats ou sondages sur les potentiels résultats. 75 000 € d'amende pourraient être infligés en cas de non-respect de la loi. Cette loi ne prévaut que pour la France , c'est pourquoi la Belgique peut se permettre de publier des résultats en fin d'après-midi alors même que tous les électeurs français et électrices françaises n'ont pas encore fini de voter. Cela sera également le cas pour le deuxième tour de l'élection : vous pourrez donc suivre les résultats et sondages en temps réel sur notre section dédiée à l'élection présidentielle française.

Élection présidentielle 2022 : ce qu'il y a à retenir

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont donc franchi le cap du premier tour de scrutin de l' élection présidentielle avec respectivement 27,94 % et 23,15 % des voix. Jean-Luc Mélenchon est en embuscade avec 21,95 % , loin des autres candidats comme Éric Zemmour (7,07 %) ou encore Valérie Pécresse (4,78 %). Ces résultats témoignent d'un écart assez faible entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, une bataille qui a animé toute la soirée jusqu'à près de 2h du matin.

D'une part, cette élection présidentielle française rebat les cartes - ou confirme - le nouvel échiquier politique en France. Un trio se dessine entre le président En Marche, Marine Le Pen et le fondateur de l'Union Populaire. Ces derniers, après la vive déception d'être passés à côté du second tour pour si peu, entrevoient déjà le futur, avec les élections législatives de 2022, dans l'optique d'une cohabitation et ce, quel que soit le président ou la présidente. Le nouvel échiquier entérine aussi la « mort » des partis électoraux traditionnels qu'étaient le PS et l'UMP. L'UMP devenu les Républicains peine à entrevoir l'après Nicolas Sarkozy, même si en 2017, François Fillon est passé de peu malgré les scandales. Quant au PS, 2017 avait déjà été une claque. Ici, les à peine 2 % d' Anne Hidalgo sont sans doute une confirmation que l'avenir est entièrement à reconstruire.

D'autre part, la différence entre les sondages et les résultats est intéressante . Au regard des différents sondages d'Opinion way, Ifop, Elab, Ipsos, Harris, trois faits ressortent. Premièrement, Jean-Luc Mélenchon a été au-delà des sondages. Partant de 9 % au tout début, des mois avant l'élection, il a grimpé petit à petit, avant de se placer vers 15 % puis 19 % dans les derniers jours. Avec près de 22 %, il a obtenu près de 3 % de plus que les estimations. Deuxièmement, Valérie Pécresse connaît une dynamique inverse, avec près de 5 % de votes en moins que les intentions de vote dans les sondages. Troisièmement, le tourbillon de début de campagne Éric Zemmour n'a obtenu que 7 %, confirmant que la dynamique de début de campagne évolue fortement plus le vote se rapproche.

De plus, l'abstention s'est élevée à hauteur de 26 %. Si les dernières élections régionales avaient placé l'abstention à un niveau record autour des 65 %, une crainte planait au-dessus de cette présidentielle. Malgré un chiffre de 26 % assez élevé, ce n'est pas un record sous la Ve République qui est toujours détenu par l'élection de 2002 avec 28 %.

Enfin, les dynamiques par critère sont intéressantes. Jean-Luc Mélenchon a eu les faveurs des jeunes et de certaines grandes villes , avec un plébiscite dans les villes de Seine-Saint-Denis, Rennes, Toulouse, Lille, Montpelier, Nantes, ou Strasbourg. Marine Le Pen garde ses partisans dans le Nord-Est et la côte méditerranéenne et Emmanuel Macron tout l'ouest de la France et les plus de 65 ans. Au niveau du vote en fonction des salaires, les tendances confirment le fait que le président sortant se fait parfois critiquer de candidat « des riches », avec 39 % des votants gagnants 3 500 € par mois qui ont déposé le nom de Macron dans l'urne.

L'élection présidentielle 2022 à Reims : une dynamique politique cohérente

Au regard de la dynamique française, le second tour est identique qu'en 2017, mais un trio fort en est sorti. Au niveau local, qu'en est-il de la dynamique politique des Rémois et des Rémoises ? En 2017, Emmanuel Macron était arrivé en tête devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, les trois candidats se tenant à 4 %. La dynamique est donc assez cohérente avec 2022, à deux petites différences : le président creuse l'écart, et le candidat de France insoumise est passé devant celle du Rassemblement National par rapport à 2017. De plus, l'abstention est montée de 5 %.

Qu'en est-il pour les autres élections et de la dynamique dans les plus de 100 bureaux de vote de la ville de Reims ? D'une part, concernant la participation, elle connaît une baisse assez forte. Si pour cette présidentielle, 67 % des habitants se sont tout de même déplacés, la baisse est symptomatique de la dynamique des autres élections. Le trio municipale-départementale-régionale connaissait une participation autour des 40-50 % en 2014-2015, pour tomber à 30 %, voire 22 %, en 2020 et 2021.

D'autre part, concernant la dynamique politique, que ce soit aux municipales, départementales, ou législatives, la dynamique a souvent penché vers un duo droite devant la gauche. Les régionales 2015 sont une exception où le Front national avait réussi une percée au second tour. Cette dynamique historique confirme donc les résultats de 2022 : une droite en tête, une gauche derrière avec un Jean-Luc Mélenchon qui a bien réussi son appel du vote « utile » et confirmant aussi la « mort » des partis historiques PS et UMP, ainsi qu'un Rassemblement National en embuscade.