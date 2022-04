Strasbourg : sondages et résultats de l’élection présidentielle 2022 en direct

Ce 24 avril, les électrices et électeurs strasbourgeois se rendront aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle française. Mais quelles sont les tendances électorales et les résultats à Strasbourg ? Et que disent les sondages de la présidentielle 2022 pour le second tour ?

L'élection présidentielle à Strasbourg

Le 10 avril dernier a eu lieu le premier tour du scrutin de l'élection présidentielle française 2022. Après délibération, les résultats définitifs ont été rendus publics par le président du Conseil Constitutionnel, Laurent Fabius. En effet, les candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont été qualifiés pour le second tour de l'élection. Avec respectivement 27,85% (9 783 058 voix) et 23,15% (8 133 828 voix) des votes, le président sortant et la candidate du Rassemblement National s'affronteront pour une deuxième fois.

A Strasbourg plus précisément, sur les 104 401 votes exprimés, les résultats sont répartis comme suit : Jean-Luc Mélenchon a obtenu 36 512 voix, Emmanuel Macron, 31 074 voix et Marine Le Pen, 11 379 voix. Viennent ensuite Yannick Jadot (6601 votes), Eric Zemmour (6 175 votes) et Valérie Pécresse (3754 votes). Les autres n'atteignent pas les 2000 votes individuellement.

Alors qu'il y avait 140 550 Strasbourgeoises et Strasbourgeois inscrits, seulement 104 401 personnes ont finalement voté - dont 1030 votes blancs et 450 votes nuls.

Election présidentielle française : les médias belges peuvent-ils donner les résultats en avance ?

Dimanche dernier, les Français sont passés aux urnes afin de choisir leur prochain président. A cette fin, les bureaux de vote étaient ouverts jusqu'à 20h, heure à laquelle le dépouillement des bulletins de vote débute. Cependant jusqu'à cette heure, aucun média français n'est autorisé à diffuser des informations concernant les résultats. Cette interdiction est régie par l'article 2 de la loi électorale du 19 juillet 1977, qui interdit toute diffusion liée à l'élection présidentielle du vendredi minuit au dimanche 20 heures. Cette loi est applicable à tous les médias : la télévision, la radio et la presse écrite ou en ligne. Tout média français qui irait à l'encontre de celle-ci risque une amende de 75 000 euros. Cependant, les journaux en Belgique sont, quant à eux, libres de donner des informations relatives aux élections présidentielles françaises en temps réel . De cette manière, La Libre, en tant que journal belge, peut vous donner des tendances électorales, des sondages et des estimations de résultats en direct.

Election présidentielle 2022 : les candidats

Plus de 48,7 millions de Français se sont rendus aux urnes afin de choisir leur président parmi les 12 candidats qui se sont présentés. Plusieurs débats télévisés ont eu lieu à travers la France, notamment celui du 14 mars dernier sur TF1 rassemblant 8 candidats. Avant le 10 avril, les sondages mettaient Eric Zemmour à la 3ème place, devancé par Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Toutefois, les résultats du premier tour n'ont pas confirmé cette estimation, puisque c'est Mélenchon qui a créé la surprise en tant que troisième homme.

Emmanuel Macron, le président sortant

Emmanuel Macron accède au trône présidentiel en 2017 à seulement 40 ans. Le successeur de François Hollande est né le 21 décembre 1977 à Amiens et est membre du parti LREM (la République en marche) dont il est le fondateur. Le président sortant vise un second mandat en se présentant à sa propre succession : il a obtenu les meilleurs résultats lors du premier tour de scrutin, en récoltant 27,85% des voix.

Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national

Marion Anne Perrine Le Pen, fille de Jean-Marie le Pen est une femme politique française. Depuis ses 18 ans, Marine Le Pen s'est engagée avec le Front National dont elle est devenue la présidente en 2011 succédant à son père. Elle est députée française depuis 2017 et est à nouveau candidate pour l'élection présidentielle française 2022. Elle a obtenu 23,15% des suffrages exprimés lors du premier tour de cette présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise

Né le 19 août 1951 au Maroc, Jean-Luc Mélenchon est un homme politique français. Titulaire d'une double licence en philosophie et en lettres modernes, il était professeur et journaliste. Jean-Luc Mélenchon a été candidat dans plusieurs partis politiques à savoir le PS, l'OCI, le Parti de gauche et de la LFI depuis 2016. Grand habitué, Jean-Luc Mélenchon était une nouvelle fois candidat à la présidence et a obtenu 21,95% des votes lors du premier tour de l'élection, ce qui le met hors-course pour cette présidentielle 2022, mais représente une belle victoire pour son parti.

Eric Zemmour, le candidat au centre de toutes les polémiques

De son nom complet Eric Justin Léon Zemmour, il est né le 31 août 1958 à Montreuil. Eric Zemmour est un chroniqueur, écrivain et journaliste politique. Il est très connu pour ses propos controversés sur l'immigration et les femmes qui lui ont valu une mauvaise réputation. Le candidat à l'élection présidentielle 2022 est issu d'une famille juive qui habitait en Algérie. Il a obtenu la 4ème place dans ces élections, avec 7,07% des voix.

Valérie Pécresse, la candidate des Républicains

Née le 14 juillet 1967 à Neuilly-Sur-Seine, Valérie Pécresse était la candidate des Républicains : elle n'a obtenu que 4,78% des votes.

Anne Hidalgo, maire de Paris

Femme politique très connue, Anne Hidalgo est titulaire d'une maitrise en Sciences sociales du travail. Membre du parti socialiste, elle a été adjointe au maire de Paris de 2001 à 2014 avant d'être élue maire en 2014 et réélue en 2020. De son nom complet Ana Maria Hidalgo Aleu, Anne Hidalgo est née en Espagne et possède la double nationalité française et espagnole. Elle a obtenu 1,74% des suffrages.

Les autres candidats de cette présidentielle étaient Yannick Jadot, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Fabien Roussel, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud.

Les dernières élections à Strasbourg

Encore appelée la ville européenne, Strasbourg a été autrefois une ville germanique avant de devenir française. Cette commune compte à elle seule plus de 9 sièges d'organismes européens. Principal bastion des écologistes, Strasbourg est l'une des villes politiques les plus importantes.

Election présidentielle 2017

Pour l'élection présidentielle françaisede 2017, à Strasbourg, on décomptait 136 807 inscrits, 29 499 abstentions, 107 308 votants, dont 1251 votes blancs, 573 votes nuls et 105 484 suffrages exprimés. Le premier tour avait placé Macron en première place, suivi par Mélenchon, lui-même suivi par Fillon à Strasbourg. Néanmoins, au niveau national, Marine Le Pen avait pris la deuxième position et le second tour de scrutin l'a donc opposée à Macron, qui l'avait largement emporté avec 81,24% des voix.

L'élection municipale 2020

L'élection municipale de 2020 a eu lieu à Strasbourg dans le but de renouveler le conseil municipal de la ville, mais également son conseil d'Eurométropole. En effet, comme il est de coutume, toutes les communes qui ont plus de 1000 habitants ont deux listes électorales. Une pour les élections municipales et une autre pour le conseil métropolitain. Le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020. Sur une population de 285 2020 Strasbourgeois, 143 6000 habitants se sont inscrits. Sur les 5 candidats, trois candidats ont été au second tour :

Jeanne Barseghian - Europe Ecologie les Verts ;

Alain Fontanel - La République en Marche ;

Catherine Trautmann -Parti Socialiste.

Ces élections municipales ont finalement été remportées par Jeanne Barseghian, qui est actuellement maire de la ville et première vice-présidente de L'Eurométropole.