Toulon : sondages et résultats de l’élection présidentielle 2022 en direct

Le second tour de l'élection présidentielle 2022 a lieu ce dimanche 24 avril. Quels sont les résultats à Toulon ? Et que disent les sondages de la présidentielle 2022 pour le second tour ?

Résultats du second tour à Toulon

Le premier tour toulonnais

La ville de Toulon, au sortir de ce premier tour d'élection présidentielle française2022, nous offre un podium peu significatif. La candidate du " Rassemblement National " arrive en tête avec 25.28 % des suffrages exprimés talonnée de près par le Président sortant Emmanuel Macron qui totalise à peine 1 point de moins avec 24.21 % des votes. Juste derrière, le candidat de la droite radicale Jean-Luc Mélenchon qui affiche un score honorable pour sa dernière participation à l'élection présidentielle, avec 19.62 % de voix. Eric Zemmour et son parti d'extrême droite "Reconquête" réalise un score de 13.58 %. Pour les Toulonnais, rien n'est joué dans ce duel du second tour qui opposera la candidate d'extrême droite Marine Le Pen et le Président sortant Emmanuel Macron.

Douze candidats pour l'Élysée : la Présidentielle française 2022

Difficile de choisir la candidate ou le candidat idéal pour

la présidence

! Voilà le leitmotiv tendance de ses dernières semaines en France. L'humeur générale de l'

électorat français

est à la morosité. Élire celui ou celle qui sortira le pays de cette tempête sanitaire et économique sur fond de démondialisation accélérée par la guerre en Ukraine, demande une réflexion bien éclairée.

La France de Philippe Poutou avec le "Nouveau Parti Anticapitaliste"

"Nos vies valent plus que leurs profits !". Le message de l'ancien ouvrier licencié est sans ambiguïté. Pour

Philippe Poutou

, 55 ans, l'ennemi, c'est le capitalisme. Il appelle à faire la Révolution dans les rues et prône le partage des richesses. La population doit prendre le contrôle de l'économie.

La France de Fabien Roussel avec le "Parti Communiste Français"

"Le droit au bonheur au travail et en vacances." Ce Député du Nord de 52 ans souhaite le travail pour tous, la semaine de 32 h et la retraite à 60 ans. Le communiste,

Fabien Roussel

, espère prendre le pouvoir sur la finance en nationalisant des groupes stratégiques de banque, d'assurance et d'énergie. Côté couleur, on n'est pas très Vert : il choisit de défendre le nucléaire.

La France de Nathalie Arthaud avec "Lutte ouvrière"

L'enseignante de 52 ans est communiste dans l'âme et révolutionnaire internationaliste.

Nathalie Arthaud

prône une lutte collective contre le patronat et pour les travailleurs. Elle est pour la répartition du travail, la baisse des cadences et l'interdiction du licenciement. Du salaire à la pension en passant par les allocations, elle ne veut rien à moins de 2000 euros par mois.

La France de Jean-Luc Mélenchon avec "La France Insoumise"

Le Député des Bouches-du-Rhône

de 70 ans, souhaite la création d'une sixième République. Il la veut plus parlementaire et participative pour réconcilier les citoyens avec leurs institutions. Il souhaite également établir une "Règle Verte" avec la réduction de 60 % des gaz à effet de serre et l'abandon du nucléaire d'ici 2040.

La France d'Anne Hidalgo avec le "Parti Socialiste"

A 62 ans,

la Maire de Paris

a pour fil rouge la question sociale. On y retrouve la hausse des salaires enseignant et l'augmentation du SMIC. Un priorité sur l'école avec un accès aux études supérieures simplifié. Elle fait de la transition écologique le défi du 21ème siècle.

La France de Yannick Jadot avec "Europe Écologie Les Verts"

La ligne verte du

Député européen

de 54 ans est axée sur la fin progressive du nucléaire en faveur des énergies renouvelables avec les éoliennes et les panneaux solaires. Il souhaite aussi instituer une loi de séparation entre les groupes d'intérêt et l'État.

La France de Jean Lassalle avec "Résistons"

La revitalisation des communes de moins de 15 000 habitants est la priorité de ce Député de 66 ans. Les entreprises installées dans ces zones franches seront exonérées d'impôts sur les entreprises et de taxes foncières.

Jean Lassalle

souhaite intervenir dans l'économie du pays et il favorable à l'énergie nucléaire.

La France de Valérie Pécresse avec "Les Républicains"

L'ancienne ministre

de Nicolas Sarkozy de 54 ans veut mettre fin au désordre migratoire avec plus de contrôle. Le renforcement de la sécurité et l'augmentation du pouvoir d'achat sont des sujets prioritaires. Les énergies renouvelables sont pour elle des moyens indispensables.

La France de Nicolas Dupont-Aignan avec "Debout La France"

A 61 ans, ce

Député de l'Essonne

est pour une France nationaliste et indépendante, favorable à une production locale. Il souhaite la restructuration des services publics, rétablir l'ordre avec la maîtrise de l'immigration et la garantie d'une cohésion nationale solide.

La France d'Éric Zemmour avec "Reconquête"

Ce journaliste et écrivain de 63 ans est le candidat surprise à

élection présidentielle 2022

. Un parlé franc, parfois même un peu brut. Il n'hésite pas à assimiler l'immigration à l'insécurité.

Éric Zemmour

affiche un libéralisme économique et souhaite supprimer toutes les aides sociales pour les étrangers.

La France d'Emmanuel Macron avec "La République En Marche"

Le Président sortant

de 44 ans, dont les origines politiques sont plutôt situées à gauche, semblent se tourner vers le droite pour ce qui est d'un éventuel second

quinquennat

. En effet, son côté plus libéral s'exprime dans son programme avec notamment le "travailler plus pour gagner plus". Il a obtenu le plus de vote lors du premier tour et a donc franchi une belle étape vers un futur nouveau quinquennat.

La France de Marine Le Pen avec le "Rassemblement National"

La candidate du RN (ex -FN) a travaillé à dédiaboliser l'image de ce parti d'extrême-droite. Elle a obtenu la deuxième marche du podium du premier tour de scrutin, devant Mélenchon et derrière Macron.

Les résultats de ce premier

scrutin

pour l'

élection présidentielle 2022

a permis un face à face entre Le Pen et Macron, qu'ils avaient déjà expérimenté en 2017 et qui avait laissé une certaine amertume à la

Présidente du "Rassemblement National"

. Le grand débat national a été cette fois plus serein et raisonnable et la plupart des critiques ont donné Macron comme vainqueur de l'entrevue.

La politique de Toulon: À tribord !

Toulon est une ville de 170 000 habitants connue pour être le premier port militaire de France. Elle abrite d'ailleurs le Musée National de la Marine française. Cette

capitale varoise

, idéalement située entre la Méditerranée et le Mont Faron, offre un point de vue exceptionnel de la ville. Aujourd'hui et depuis plus de 20 ans, les Toulonnais font confiance au Républicain Hubert Falco pour diriger le navire.

Toulon

, berceau de la marine militaire française et port d'attache de célèbres porte-avions, connait depuis des décennies un paysage politique de droite et parfois même jusqu'à l'extrême. C'est donc sans surprise que ce premier tour 2022 porte Marine Le Pen à la première place, tout comme celui de 2017.