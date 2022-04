Villeurbanne : sondages et résultats de l’élection présidentielle 2022 en direct

Ce dimanche 24 avril, les électrices et électeurs français se rendront dans les bureaux de vote pour élire leur futur président. Mais quels sont les résultats à Villeurbanne ? Et que disent les sondages de la présidentielle 2022 pour le second tour ?

Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle française à Villeurbanne ?

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022 s'est déroulé ce dimanche 10 avril. Les Villeurbannais se donc rendus aux urnes jusqu'à la fermeture des derniers bureaux de vote à 19h. Les premières estimations de résultat ont été annoncées à 20h dans les médias français. Le taux d'abstention à Villeurbanne, légèrement supérieur à la moyenne de l'Hexagone, s'élève à 27,71 %. Le taux de participation est, quant à lui, de 72,29 %. Il est légèrement inférieur à 2017, où il atteignait les 73,88 %.

Contrairement aux résultats nationaux, c’est Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, qui est arrivé en tête à Villeurbanne avec 37,88 % des suffrages exprimés. Il devance largement le président sortant, Emmanuel Macron, et son mouvement La République en Marche, qui ont obtenu 25,83 % des voix. Les deux candidats d’extrême droite, Marine Le Pen, du Rassemblement National (11,75 % des votes) et Éric Zemmour, de Reconquête (6,97 %) ont été distancés. Yannick Jadot d’Europe Ecologie-Les Verts a atteint les 6,33 %, devant les sept autres candidats, qui ne dépassent pas la barre symbolique des 5 %. D’abord, Valérie Pécresse des Républicains (3,18 % des voix), puis Anne Hidalgo du Parti socialiste (2,16 % des voix). En dessous des 2 %, Fabien Roussel du Parti communiste français, Jean Lassalle du mouvement Résistons !, Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, Philippe Poutou du Nouveau parti anticapitaliste et Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière se partagent les voix des électeurs villeurbannais restants.

>> Consultez ce site gouvernemental pour vous renseigner sur les résultats dans le département du Rhône.

Pourquoi les médias belges peuvent-ils dévoiler les résultats de la présidentielle française en direct ?

En France, la loi interdit de diffuser des estimations de résultat avant l'heure officielle de 20h. Cependant, certains sites d'actualité francophones mais non-Français, comme le journal belge La Libre , ne sont pas concernés par cette interdiction et ne se privent donc pas de donner les tendances électorales en direct. Ils sont donc particulièrement scrutés par le public français lors des soirées électorales. Et l'élection présidentielle française de 2022 ne fait pas exception à la règle.

C’est l’article 2 de la loi électorale du 19 juillet 1977 qui interdit à tous les journalistes de l’Hexagone de publier, diffuser ou commenter de « nouveaux sondages relatifs à l’élection présidentielle », du vendredi à minuit au dimanche à 20h. Mais la loi française ne s’applique pas à l’étranger. Les médias belges peuvent donc, sans craindre de poursuites, partager des estimations de résultat. Ces prédictions proviennent d'instituts de sondage, dont les principaux se sont pourtant engagés à ne réaliser aucune enquête à la sortie des urnes. Des résultats tombent tout de même au cours de la journée. Le rôle des journalistes belges est donc crucial : ils doivent s’assurer que l’information recueillie est fiable et recoupée. Les Français peuvent donc s’informer sur les sites d’actualité du pays plat, mais ne peuvent partager ce qu’ils y trouvent sur les réseaux sociaux. Les contrevenants s'exposent à une amende de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Quels ont été les moments forts de l'élection présidentielle française en 2022 ?

L'élection présidentielle 2022, qui se tientles dimanche 10 et 24 avril, permet d'élire le prochain président de la République française. Mais les hostilités ont débuté plus d'un an avant le premier tour de scrutin, par la sélection des candidats. Certains ont été choisis par leur formation politique via des élections primaires ou des congrès internes. C'est le cas de Fabien Roussel qui a été intronisé candidat après une consultation interne au Parti communiste, en mai 2021. La Primaire de l'écologie en septembre 2021 a, elle, permis de sélectionner le candidat d'Europe Ecologie-Les Verts, Yannick Jadot. Anne Hidalgo a été élue lors de la Primaire socialiste d'octobre 2021, devant Stéphane Le Foll. Le Congrès des Républicains s'est quant à lui soldé par la victoire de Valérie Pécresse en décembre 2021.

Finalement, le Conseil constitutionnel a publié une liste définitive de douze candidats le 7 mars 2022 : Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron , Jean Lassalle, Marine Le Pen , Éric Zemmour , Jean-Luc Mélenchon , Anne Hidalgo , Yannick Jadot, Valérie Pécresse , Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan. Ne sont donc pas sélectionnés Arnaud Montebourg , qui a retiré sa candidature en janvier 2022, et Christiane Taubira, qui a elle aussi abandonné.

La campagne officielle a donc pu commencer le 28 mars 2022, soit deux semaines avant le premier tour de l'élection. Emmanuel Macron a démarré la période très haut dans les sondages, porté par l’invasion russe en Ukraine et la nécessité d’une union nationale. Marine Le Pen du Rassemblement National a également crû, portée par un vote utile à droite et à l’extrême droite. Valérie Pécresse et Éric Zemmour, à l’inverse, ont peiné à rassembler. La candidate des Républicains payait encore son meeting raté du Zénith de Paris, tandis que le candidat de Reconquête n’avait plus la mainmise du débat comme au début de la campagne. A gauche, un autre vote utile a cette fois bénéficié à Jean-Luc Mélenchon, au détriment d’Anne Hidalgo et Yannick Jadot, au plus bas dans les sondages.

Le premier tour s'est déroulé le dimanche 10 avril 2022. Les premières estimations de résultat ont été dévoilées par les médias français à 20h. C’est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête, avec 27,85% des bulletins de vote, suivi par Marine Le Pen, qui a obtenu 23,15 % des suffrages exprimés. Les deux candidats se sont donc qualifiés. A la troisième position, Jean-Luc Mélenchon a manqué de peu d’accéder au second tour, avec 21,95 % des voix. Eric Zemmour, Valérie Pécresse et Yannick Jadot, avec respectivement 7,07 %, 4,78 % et 4,63 % des voix, ont été largement distancés. Le deuxième tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.

Quelles sont les tendances politiques générales à Villeurbanne ?

Villeurbanne constitue un bastion de la gauche depuis 1947. Les élections municipales de 2020 se sont en effet soldées par une victoire de la liste électorale d'union de gauche, menée par le PS. Aux élections européennes de 2019, La République en Marche et ses soutiens sont arrivés en tête, avec 22,87 % des suffrages exprimés. Ils ont dépassé de peu le parti écologiste Europe Ecologie-Les Verts, qui a obtenu 20,23 % des voix. Lors de l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont été donnés au coude à coude au premier tour et, au second tour, Emmanuel Macron a largement vaincu Marine Le Pen, avec 79,5 % des voix. Les Villeurbannais sont donc plutôt à gauche et au centre-gauche de l'échiquier politique.