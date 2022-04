Le porte-parole de Marine Le Pen dézingue Eric Zemmour: "Il faut qu'il dégonfle son énorme tête et qu'il arrête d'insulter les gens"

Ce dimanche soir, peu de temps après que les résultats du scrutin soient tombés, Eric Zemmour a pris la parole. L'ex-candidat a annoncé ne pas être surpris par le dénouement de cette élection présidentielle. "La revanche annoncée du duel de 2017 a tourné court. Cela fait trop longtemps que ceux qui aiment passionnément la France sont vaincus. Hélas, hélas, hélas, c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années. Sommes-nous condamnés à perdre? Y a-t-il une fatalité pour que les défenseurs des idées nationales perdent toutes les élections", a-t-il déclaré. Avant de lancer un appel pour une union nationale et une "première coalition des droites et des patriotes" lors des prochaines élections législatives.

Mais sa proposition de coalition avec le parti de Marine Le Pen a été balayée d'un revers de la main par le Rassemblement National. De fait, ce lundi matin, le porte-parole du RN, Louis Aliot, invité sur les ondes de France Inter, a descendu en flèche le leader du parti Reconquête!. "Éric Zemmour a été un homme du système toute sa vie. Il a été journaliste au Figaro en votant Chirac et en soutenant deux fois Mitterrand... On ne fait pas la leçon aux autres. Je pense qu'il faut qu'il dégonfle sa tête qui est énorme, et qu'il arrête d'insulter les gens. Pour une première, lui, on ne peut pas dire qu'il ait brillé, c'est le moins que l'on puisse dire. Il a quand même fait 7% au premier tour alors qu'il devait être premier et emporter le système. Il devrait être plus modeste et plus humble. Alors il faut qu'il arrête d'insulter les millions de gens qui ont voté pour nous. Qu'il regarde les choses en face. Alors de l'humilité ! C'est tout !", s'est exclamé Louis Aliot.

Eric Zemmour n'a de son côté pas encore réagi.