Qui est Vanetty, le DJ qui a enflammé la victoire d'Emmanuel Macron sur le Champ-de-Mars?

Ce dimanche, Emmanuel Macron a été réélu pour cinq ans de plus. Pour fêter cette victoire face à Marine Le Pen, le président avait convié ses soutiens sur le Champ-de-Mars. Afin d'animer les festivités, l'homme politique LREM a choisi le DJ Vanetty. Parmi les grands moments de cette soirée, le musicien est notamment parvenu à faire danser quelques membres du gouvernement, sur la musique de 'One More Time' (Encore une fois, en français) des Daft Punk. Un choix significatif lorsque l'on sait qu'Emmanuel Macron est reparti pour un tour au plus haut poste de la République française.

Au vu de cette soirée hautement médiatique, plusieurs internautes se sont demandés qui était réellement le DJ. Vanetty est un producteur français qui est plutôt branché deep house. Il est également résident au Brach, un très chic hôtel de la capitale française. Il n'a pas fait que passer le célèbre groupe masqué. Le DJ a choisi d'ambiancer la foule sur du David Guetta ou Inaya Day, un groupe moins connu du grand public.

Le Parisien est également connu pour avoir mixé l'hiver dernier au château de Versailles pour la grande soirée "bal masqué".