"Ça me rend dingue": le jour où Macron est complètement sorti de ses gonds à quelques jours de l'élection

Le Figaro a publié une enquête sur la campagne de Macron lors de cette élection présidentielle 2022 et sur ses objectifs de second mandat. Le média français s'est notamment attardé sur un évènement qui a fait sortir de ses gonds le locataire de l'Elysée à une semaine du second tour.