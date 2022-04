Présidentielle 2022 : La "colère froide" d'Emmanuel Macron dimanche soir

Il est 18h30, ce dimanche, lorsqu'Emmanuel Macron arrive à l'Elysée, explique Le Figaro dans un article intitulé "Du candidat au président, les secrets de 'Macron 2'". Les téléphones sonnent dans tous les sens, essentiellement pour s'inquiéter des bons résultats de Marine Le Pen dans les départements d'outre-mer, comme La Libre et LN24 l'avaient révélé en primeur.

Dans cette agitation, un appel retient l'attention, celui de la mairie de Paris. On fait savoir à l'équipe du président que la demande de dérogation pour faire scintiller la Tour Eiffel à 21h30, au moment du discours d'Emmanuel Macron sur le Champs-de-Mars, ne va pas pouvoir être acceptée en raison de la clarté. "Il se peut qu'on attende 22h pour l'illuminer", explique-t-on depuis la mairie.

"C'est ce qui s'appelle 1,75% de pouvoir de nuisance", s'exaspère l'entourage du président, en référence au score d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, lors du premier tour de la présidentielle.

Selon Le Figaro, à ce moment-là, Emmanuel Macron est "déjà tendu". Mais il entre alors "dans une colère froide". Finalement, l'affaire se règle une demi-heure plus tard, et l'équipe élyséenne obtient gain de cause.