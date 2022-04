L'émission "Ce soir" sur France 5 accueillait lundi Franz-Olivier Giesbert et Charles Consigny. Ce dernier a vivement taclé Emmanuel Macron.

"Réaction typique des bourgeois pro-Macron": vif échange entre Franz-Olivier Giesbert et Charles Consigny sur un plateau télévisé

Le talk-show français C ce soir accueillait ce lundi 25 avril le chroniqueur Charles Consigny et l'éditorialiste Franz-Olivier Giesbert. Les deux hommes étaient invités sur le plateau de l'émission au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Le président sortant a été réélu avec plus de 58% des voix. Mais une autre donnée revient constamment dans les analyses de ces élections en France: le taux d'abstention.

À ce sujet, Charles Consigny, l'un des soutiens de Valérie Pécresse, salue les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) du premier tour. "J'admire les Insoumis qui se sont déplacés pour aller voter pour un candidat qui a infligé un tel niveau de violences policières, un tel niveau de répression dans les manifestations, un tel niveau de mépris pour les jeunes", a lancé le chroniqueur. Sur le plateau, Franz-Olivier Giesbert a ronchonné directement son désaccord. Ce que Charles Consigny a qualifié de "réaction typique des bourgeois pro-Macron".

"Se faire traiter de bourgeois par Monsieur Consigny... Alors là, c'est vraiment ma Légion d'honneur !", a alors ironisé le journaliste. "Oh, je pense que tu l'as déjà la Légion d'honneur...", a répondu le chroniqueur.

"Non, je ne l'ai pas, je l'ai refusée mais toi tu l'as, non?", a encore ajouté le directeur du quotidien régional La Provence. Après ce vif échange,Charles Consigny a continué sa charge contre le président de la République.