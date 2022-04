Messiha, ex-porte-parole de la campagne de Zemmour, quitte Reconquête

Législatives françaises: La France Insoumise a ouvert des tractations historiques avec le PS, "pas de points de blocage insurmontables" entre les deux partis

"Pas de points insurmontables": les tractations historiques entre La France insoumise et le Parti socialiste ont démarré mercredi par une rencontre "positive" selon les protagonistes, contrastant avec les tensions stratégiques et de fond qui continuent de perturber les discussions entre Insoumis et écologistes.