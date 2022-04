"Il me doit tout et il pense qu'on est égaux" : la relation entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe au plus bas

Les tensions sont fortes entre le président et son ex-Premier ministre. L'élection présidentielle passée, cap sur le nouveau locataire de Matignon pour Emmanuel Macron qui doit nommer le ou la remplaçante de Jean Castex avant les législatives, qui pourrait redéfinir les contours de la majorité à l'Assemblée et donc du gouvernement. Selon Europe 1, Macron souhaiterait garder Jean Castex, mais ce dernier a refusé, ne voulant pas mener la bataille des législatives.

Une chose qui semble sure c'est qu'Edouard Philippe ne devrait pas rempiler. Emmanuel Macron ne supporte plus son ancien partenaire de gouvernement. "Aucune circonscription pour Horizons (le parti d'Edouard Philippe ndlr), ce sont des cons !", aurait déclaré en privé le président à l'un de ses proches qui l'interroge sur les investitures pour le parti de l'ex-Premier ministre, relate Europe 1. "Il me doit tout et il pense qu'on est égaux ? Il a fumé les vapeurs du port du Havre ?"

Au sein de la macronie, ils sont nombreux à dire qu'Emmanuel Macron n'a pas digéré le fait qu'Edouard Philippe fonde son propre parti, avance Franceinfo. Depuis l'ancien Premier ministre est gardé à distance des législatives et les proches du chef de l'Etat, auraient l'intention "d'éliminer" le maire du Havre. "Le seul qui nous casse vraiment les c****, c'est Edouard Philippe. Mais lui, on va le buter !", a déclaré un conseiller de l'exécutif dans les colonnes de L'Obs. Belle ambiance.