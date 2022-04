Tony Parker ministre des Sports du prochain mandat d'Emmanuel Macron ? Le basketteur répond à la rumeur

Invité sur le plateau de BFM Business, Tony Parker a pu donner sa version concernant la grosse information publiée par le journal "L'Equipe" sur les candidats possibles au prochain poste du ministre des Sports.

Cité pour reprendre un rôle médiatiquement très important en France, l'ancien numéro 9 des Spurs a été interrogé sur sa volonté d'être candidat. "Vous avez lu l'Equipe ?", demande la journaliste de BFM au meilleur basketteur français de tous les temps, qui part en éclat de rire anticipant la prochaine question.

"Non, franchement je ne pense pas. Je suis très content de tout ce que je fais dans le business. Je suis animé par la transmission, je fais beaucoup de choses pour la nouvelle génération, c'est ce qui m'anime. J'ai envie de redonner à mon pays et je pense pouvoir le faire en tant qu'entrepreneur, répond Tony Parker avant de clore le sujet, Non ça ne m'intéresse pas".

Parmi les autres personnes citées par le journal l'Equipe, on retrouve : Amélie Oudéa-Castéra, François Cormier-Bouligeon. Ils pourraient succéder à la ministre en place, Roxana Maracineanu.