Manuel Valls candidat de la majorité présidentielle des Français en Espagne et au Portugal lors des législatives

Qui a dit que Manuel Valls et l'Assemblée nationale, c'était terminé ? Plusieurs médias français, dont Le Parisien et Le Figaro, annoncent que le socialiste devrait faire son grand retour en politique. Pendant plus de 20 ans, il avait été député dans l'Essonne. Les responsables du parti d'Emmanuel Macron veulent désormais lui offrir la cinquième circonscription des Français de l'étranger, qui couvre Monaco, Andorre, le Portugal et l'Espagne, son pays natal.

L'investiture par La République en marche devrait être officielle en début de semaine. Le Parisien annonce que "l'affaire serait pliée selon des proches du natif de Barcelone." Tout en précisant que cette future circonscription "ne figurera pas en tout cas dans la première vague d'annonces des investitures de la majorité présidentielle, qui doit intervenir ce mercredi."

Pour rappel, en 2017, Manuel Valls avait été réélu député dans l'Essonne avant de rejoindre la majorité puis de quitter son siège. Il s'était ensuite présenté aux élections municipales de Barcelone. Il était également devenu chroniqueur médiatique après son passage en Catalogne.