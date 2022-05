Législatives en France : le parlement du PS adopte l'accord historique avec LFI

Le Conseil national du PS français a adopté à 62% jeudi soir l'accord avec La France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon pour les élections législatives de juin, un changement d'orientation historique, au terme de débats parfois tendus qui ont en partie prolongé la fronde déjà engagée de figures du parti.

Les débats ont duré quatre heures et ont fait alterner partisans et opposants de l'alliance LFI, les écologistes (EELV) et le Parti communiste (PCF) pour les législatives des 12 et 19 juin.

"C'est un moment de clarification, ce vote dit à quel espace politique nous appartenons", "à gauche" et pas avec Emmanuel Macron, a conclu le premier secrétaire Olivier Faure depuis le siège d'Ivry-sur-Seine.

Plusieurs dizaines des 303 membres du Conseil national étaient présents --les autres ont participé en visioconférence.