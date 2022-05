"Excusez-moi, je n'ai pas compris la question...": malaise pour une élue RN au cours d'un débat télévisé

Mélanie Fortier ne fait sans doute pas partie des poids lourds du Rassemblement National. Mais la jeune élue de 24 ans, étudiante en langue étrangère, vient toutefois de se faire remarquer bien malgré elle, au cours d'un débat diffusé sur France 3 - Bourgogne Franche-Comté dimanche après-midi.

Dans l'émission "Dimanche en politique", consacrée aux élections législatives qui auront lieu au mois de juin en France, la jeune femme s'est emmêlée les pinceaux lorsqu'elle a été interrogée par Elsa Bazin sur sa vision du service public. "Quel service public vous souhaitez au Rassemblement national ?", lui demande la journaliste. "C'est-à-dire?", répond la conseillère régionale en Bourgogne Franche-Comté, un brin surprise. "Quelle est votre politique en matière de service public ? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement national ? Quelle est votre position ? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous", reprend ensuite Elsa Bazin.

Mais Mélanie Fortier a été incapable de répondre. "Je n'ai pas compris la question", dit-elle, embêtée. Son interlocutrice a répété une nouvelle fois sa demande, sans plus de succès. "Je suis désolée... Est-ce qu'on pourra couper cette partie ? Je n'ai vraiment pas compris cette question..." Le débat finira par être réorienté, alors que le malaise était de plus en plus palpable sur le plateau. Et Elsa Bazin de préciser: "On ne pourra pas couper, non."