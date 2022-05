"Nous avons été à la tâche et au combat": standing ovation et maillot de rugby en guise d'adieu à Jean Castex

Il ne rempilera pas pour le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Si le président réélu tarde à annoncer son (ou sa) nouveau Premier ministre, on est déjà sûr que Jean Castex ne prolongera pas l'expérience. Le premier mandat de Macron s'achève officiellement ce vendredi, mais Jean Castex restera encore Premier ministre jusqu'à lundi. Un dernier déplacement au Vatican est prévu pour lui ce dimanche.

Et l'homme politique a déjà fêté son départ lors d'un pot dans les jardins de Matignon ce jeudi soir, entouré des ministres de son gouvernement. La soirée s'est prolongée avec un dîner, rapporte Le Parisien. Jean Castex y a fait ses adieux. "Pour ma part l’aventure se termine, a-t-il déclaré lors de son discours, rapporte le quotidien. C’est une nécessité politique.”

Il a dit n'éprouver "aucune amertume". "Il ne s’agit pas ce soir de nous auto-féliciter. Mais alors que nous avons dû gérer une crise exceptionnelle et que la guerre est aux portes de l’Europe, nous avons eu une activité législative et réglementaire très solide. Nous avons affronté beaucoup de difficultés, mais nous avons été à la tâche et au combat", a déclaré Jean Castex devant ses ministres, rapporte BFMTV.

"Il ne faut garder que la reconnaissance de l’honneur qu’on a eu de servir ce grand pays qu’est la France", a-t-il poursuivi.

Un cadeau de départ idéal

A la fin de son discours, terminé par une standing ovation, Jean Castex, originaire du Sud-ouest, s'est vu offrir par ses collègues un cadeau d'adieu. Un maillot de rugby, floqué du numéro 9, le même que celui porté par le joueur Antoine Dupont, son rugbyman préféré, et recouvert des dédicaces des membres de son gouvernement.

Et le futur ex-Premier ministre a reçu plusieurs hommages. Sur les réseaux sociaux, plusieurs figures du gouvernement ont remercié Jean Castex. "Un formidable chef d'équipe", a salué Bruno Lemaire, avec une photo partagée la veille de la soirée sur Twitter.

La candidate aux législatives à Paris, Olivia Grégoire, a noté "la grandeur qu’il y a à servir notre pays, et l’absolue nécessité du collectif en politique".