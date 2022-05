Elections législatives françaises 2022 : Quelle différence entre un sénateur et un député ?

577 prochains députés qui siégeront à l’Assemblée nationale seront élus lors des élections législatives les 12 et 19 juin prochains. Les prochaines élections sénatoriales se tiendront en septembre 2023. Mais quelle est la différence entre un député et un sénateur ?

Les députés et les sénateurs sont tous appelés "parlementaires". A eux deux, ces groupes forment le parlement et leurs missions sont assez similaires. Ils exercent tous deux le pouvoir législatif. Mais il existe tout de même des différences.

Ils travaillent tous dans un hémicycle. Le parlement est un système bicaméral, il a deux chambres. Le Sénat est dans la chambre haute et l'Assemblée nationale dans la chambre basse. La chambre basse est, par définition, celle qui est la plus proche du peuple. Le Sénat, contrairement à l'Assemblée, ne peut être dissous. On compte 328 sénateurs et 577 députés.

Contrairement aux députés, les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel direct. C’est un collège de grands électeurs (eux-mêmes élus), composés de maires, de conseillers municipaux, départementaux et régionaux, ainsi que de l’ensemble des parlementaires, qui les élit. Pour être élu sénateur, il faut avoir 24 ans minimum. Pour être député, il suffit d’avoir la majorité.

Les députés sont élus pour un mandat d'une durée de cinq ans. Pour les sénateurs, le système est différent. Le Sénat est renouvelé par moitié tous les trois ans; la durée du mandat est donc de six ans.

Les sénateurs sont élus par département. Le nombre de sénateurs par département est décidé en fonction du nombre d’habitants. Le département de Paris (75) compte douze sénateurs tandis que les Côtes-d’Armor en comptent trois. Le nombre de députés correspond quant à lui au nombre de circonscriptions.

Les sénateurs ont pour rôle de représenter et de défendre les intérêts des collectivités territoriales, c'est-à-dire les autorités publiques distinctes de l'Etat (communes, départements, régions). Les députés, eux, ont pour mission de défendre l'intérêt général.