Où peut-on voter pour les élections législatives 2022 en Belgique en tant que Français ?

Les élections législatives françaises se tiendront les dimanches 12 et 19 juin prochains. Pour les Français expatriés, il est possible de voter en Belgique. Voici où et comment le faire.

Depuis 2008, les Français résidant aux quatre coins du monde peuvent voter pour les députés qui les représenteront. C'est donc également le cas pour les Français habitant sur le territoire belge.

La France et les DROM-COM ont leurs circonscriptions et pour tous les Français résidant à l'étranger, le reste du monde est découpé en onze circonscriptions. Le Benelux (Belgique, Pays-bas, Luxembourg) est la 4ème circonscription. Elle est petite par sa taille, mais grande par son nombre d'habitants.

Les Français vivant à l'étranger votent plus tôt que les électeurs de la métropole et ceux d'Outre-mer. En Belgique, le premier tour du vote se tiendra le 5 juin et le deuxième, le 19 juin. Le vote sera possible dans le Consulat et à l'Ambassade de France, à Bruxelles. Mais aussi à Anvers, Arlon, Charleroi, Gand, Liège, Mons, Mouscron, Namur, Tournai et Waterloo. Retrouvez l'adresse de votre bureau de vote ici.

Il est également possible de voter par internet. Le premier tour se tient alors du 27 mai au 1er juin. Le second tour du vote électronique aura lieu du 10 au 15 juin.

Les électeurs souhaitant voter par correspondance devront s’assurer que le courrier contenant le bulletin doit être parvenu au poste consulaire le 3 juin à 18h au plus tard et, le 16 juin à 18h pour le second tour.