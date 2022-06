Jean-Luc Mélenchon s'emporte devant Léa Salamé sur France Inter: "Ne me hurlez pas dessus"

Le ton est monté ce mardi matin sur France Inter, où Léa Salamé recevait Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise, en campagne pour les élections législatives en France, a tiré son bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. "La dette est à son sommet, le déficit du commerce extérieur est le plus vaste de l'histoire, le chômage est masqué par le recours à l'apprentissage et ces gens viennent maintenant donner des leçons de rigueur sur la manière d'organiser les finances", a fustigé l'Insoumis, rapidement repris par Léa Salamé. "Le chômage, pour le coup, n'a jamais été aussi bas depuis 15 ans", lui a-t-elle fait remarquer, avant de vouloir passer au sujet suivant.

Mais Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas laissée faire. "Non madame Salamé! Non madame Salamé!", s'est-il emporté, avant que la journaliste rétorque: "Ne me hurlez pas dessus. C'est l'Insee (l’Institut national de la statistique et des études économiques, ndlr)".

"Oui c'est ça, vous me coupez la parole", a réagi Mélenchon. Puis il a enchaîné pour conclure: "Madame Salamé, dites à vos auditeurs que le chômage a baissé parce qu'on a inscrit 900.000 postes de travail nouveaux, qui sont les contrats des jeunes apprentis. Qui sont des apprentis, pas des embauchés. Le chômage est à son plus haut niveau. Le chômage réel. Et si vous croyez que vos auditeurs ne le savent pas, je crois que vous vous mettez le doigt dans l'œil".