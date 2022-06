Emmanuel Macron fustige les "extrêmes" et demande aux Français une majorité "forte et claire" aux élections législatives

Elections législatives françaises : inquiété par la Nupes de Mélenchon, Macron joue sa majorité absolue à J-3 du scrutin

Un mois et demi après avoir réélu Emmanuel Macron, les Français retournent aux urnes dimanche pour élire leurs députés et, selon les sondages, lui donner une majorité parlementaire, mais le scrutin à deux tours est menacé d'une forte abstention et la gauche unie est en embuscade.