Élections législatives 2022: ce que disent les derniers sondages avant le premier tour

La tension monte en France alors qu'approchent les élections législatives. Ce dimanche 12 juin, les Français se rendront aux urnes afin d'élire les 577 députés de la XVIe législature de la Cinquième République. Si Emmanuel Macron a été réélu sans difficulté en avril dernier, il n'est pas certain de conserver une majorité parlementaire. L'arrivée de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) pourrait mettre à mal les plans du président qui débute son second mandat. Quels seront les résultats de ce scrutin ? Voici ce que disent les derniers sondages à quelques heures de la fin de la campagne officielle pour le premier tour des législatives.



Sondage Elabe pour L'Express et BFM TV: la majorité absolue de Macron en danger

C'est bien la coalition derrière Emmanuel Macron (La République en marche, le MoDem, Horizons et Agir) qui se trouve en tête du sondage Elabe pour L'Express et BFM TV, en partenariat avec SFR, publié ce vendredi 10 juin. Si l'équipe présidentielle décrocherait le plus grand nombre de sièges selon l'enquête (entre 280 et 320 sièges), elle pourrait tout de même perdre sa majorité absolue. En cause, la montée en puissance de la Nupes menée par Mélenchon qui pourrait obtenir entre 165 et 190 sièges. Toujours selon ce sondage, le Rassemblement national verrait son nombre de sièges augmenter par rapport à 2017 (de 17 à 42 sièges en plus).







Sondage Ipsos - Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions: la Nupes en tête des intentions de vote

La coalition de gauche menée par Mélenchon mène la danse (avec 28% des intentions de votes) dans le sondage Ipsos - Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions. La coalition du président Macron, regroupant LREM, le MoDem, Horizons et Agir, talonne la Nupes avec 27% des intentions de votes. A la troisième place, on retrouve le Rassemblement national (RN) avec 19,5% des suffrages. Pour ce qui est du nombre de sièges, le sondage évalue que la coalition présidentielle récolterait entre 260 à 300 députés, la Nupes entre 175 et 215, le RN entre 20 et 50.

Baromètre OpinionWay-Kéa Partners pour Les Echos

Selon l'enquête d'OpinionWay-Kéa Partners pour Les Echos (publiée ce 9 juin), Macron pourrait décrocher la majorité absolue à l'Assemblée. Le sondage indique ainsi que la coalition présidentielle obtiendrait entre 290 et 330 sièges et totaliserait 28% des intentions de votes. Le directeur général adjoint de l'institut de sondages temporise toutefois ces résultats, indiquant qu'il y a bel et bien "un risque" que le chef de l'Etat n'ait pas de majorité absolue, soulignant que sa coalition baissait dans les sondages au fil du temps. La Nupes de Mélenchon est créditée de 25% des intentions de votes et récolterait selon l'enquête entre 160 et 190 sièges. Le Rassemblement national obtiendrait entre 13 et 33 sièges, tandis que les Républicains totaliseraient entre 50 et 70 sièges.