Elections législatives 2022: le parti d'Eric Zemmour obtiendrait moins de 4% des voix

Après son échec au premier tour de la présidentielle, Eric Zemmour avait pour ambition de se relancer lors des élections législatives. Les résultats ne seraient toutefois pas à la hauteur de ses attentes.



En effet, selon les estimations Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Le Monde, le parti de l'ancien éditorialiste français serait crédité de 3,9% des voix pour ce premier tour.



Reconquête! se classerait ainsi en cinquième position, loin derrière la Nupes (Nouvelle union écologique et sociale) et Ensemble (la majorité présidentielle), toutes deux en tête et créditées de 25,2% des voix, du Rassemblement national (18,9%) et des Républicains (13,7%).

Pour rappel, lors du scrutin présidentiel, Eric Zemmour avait obtenu 7,07% des suffrages.

