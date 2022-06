Elections législatives 2022 : qui les Français élisent-ils ?

Les élections législatives françaises se tiendront les dimanches 12 et 19 juin prochains. Mais qui élit-on lors de ces élections ? En quoi consiste leur travail ?

Les élections législatives servent à élire les députés qui siégeront à l’Assemblée nationale. Elles se déroulent deux mois après l’élection présidentielle et renouvellent l’Assemblée dans son intégralité. Avec le Sénat, l’Assemblée nationale constitue le pouvoir législatif.

Les députés sont 577. Ils correspondent aux différentes circonscriptions de France. Une circonscription est une division du territoire français dans le cadre d’une élection. 541 circonscriptions se trouvent en métropole, 25 en Outre-Mer et 11 pour les Français résidant à l’étranger.

Chaque citoyen français, inscrit sur les listes électorales, vote pour le futur député de sa circonscription. Les députés sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans, sauf en cas en dissolution de l'Assemblée. Comme pour la présidentielle, l’élection se déroule en deux tours. Cette année, le premier tour de scrutin se tiendra le 12 juin et le second tour, le 19 juin.

Un député est un parlementaire qui participe au travail législatif, c'est-à-dire à la rédaction et l’adoption des lois, et au travail de contrôle du Gouvernement. Même si le député est élu dans un cadre géographique déterminé, il agit dans l’intérêt général. Il peut être à l’écoute des habitants de sa circonscription et les recevoir mais ne doit pas agir dans l’intérêt de sa seule circonscription.

En clair, le député participe aux débats sur les textes de loi et au vote de ces derniers. Il contrôle l’action du gouvernement en interpellant les ministres avec des questions ou des suggestions. Il peut agir dans sa circonscription en intervenant auprès des pouvoirs publics. Le député peut être un relais entre les acteurs socio-professionnels, les entreprises, les fédérations, et les services de l’Etat.