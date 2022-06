Elisabeth Borne: "Une semaine pour obtenir une majorité face aux extrêmes"

La Première ministre, Elisabeth Borne, a pris la parole à l'issue des résultats du premier tour des élections législatives françaises. Celle qui a temporairement sauvé sa place à Matignon en se qualifiant pour le second tour, a commencé par remercier tous les militants qui se sont engagés dans la campagne.

Avant d'analyser les résultats, la Première a déploré l'importante abstention. "Plus d'un français sur deux ne s’est pas rendu aux urnes et personne ne peut s'y résoudre", insiste Madame Borne. "Notre premier devoir collectif c'est de faire reculer l'abstention. Je veux continuer à agir et apporter des réponses concrètes aux questions des Français pour préparer leur avenir."

"Nous avons une semaine de mobilisation devant nous", a ensuite annoncé la Première ministre. "Une semaine pour convaincre et obtenir une majorité forte et claire, une majorité face aux extrêmes. Nous seuls portons un projet de clarté, de cohérence et de responsabilité. Aujourd'hui, nos valeurs sont en jeu. Ce premier tour montre que ce combat est toujours d'actualité et que nous ne devons jamais cesser de défendre nos valeurs. Face aux extrêmes nous ne céderons rien, ni d'un coté ni de l'autre."