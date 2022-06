Résultats des élections législatives : le coup de force de Jean-Luc Mélenchon menace le quinquennat d’Emmanuel Macron

"En Belgique, le résultat du premier tour des élections législatives françaises a contredit un cliché véhiculé depuis tant d'années"

Les élections législatives françaises se déroulent aussi hors des frontières hexagonales, et notamment dans la circonscription du Benelux. Dans ce territoire, au premier tour, Cécilia Gondard, candidate de la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) a obtenu le deuxième score. Mais en Belgique plus spécifiquement, la représentante de la gauche a recueilli le plus de voix, battant le candidat macronien. Comment l'expliquer ? Interview.