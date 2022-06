Marine Le Pen, après l'annonce des premières estimations: "Ne choisissez pas entre quelqu'un qui veut vous voler vos droits et quelqu'un qui veut vous voler vos biens"

Alors qu'étaient présentées les premières estimations concernant le premier tour de ces élections législatives françaises, Marine Le Pen a pris la parole depuis son QG pour commenter les résultats de son parti le Rassemblement national."Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à tous ceux qui ont fait confiance dès le premier tour au Rassemblement national", a débuté celle qui est candidate à Hénin-Beaumont. "(...) Notre résultat en progression de près de sept points par rapport à 2017 est obtenu malgré une abstention considérable."





Marine Le Pen a ainsi regretté qu'un nombre record de Français ne se soient pas rendus aux urnes estimant qu'il s'agissait d'un inquiétant signal à prendre au sérieux. "Revivifier la démocratie pour que tout le monde se sente représenté sera une priorité du Rassemblement national", a-t-elle poursuivi.

La candidate RN, qui a échoué à décrocher la présidence de la République en avril, a appelé les Français à "ne pas laisser Emmanuel Macron faire ce qu'il veut quand il veut, sans vous mais contre vous". "Dans les circonscriptions qui ne comptent plus de député RN et qui doivent choisir entre la Nupes et LREM, j'invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d'en-haut et les destructeurs d'en-bas, entre quelqu'un qui veut vous voler vos droits et quelqu'un qui veut vous voler vos biens. Cette victoire du Rassemblement National est à portée de main et à portée de votes."



