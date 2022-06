Quels sont les résultats du premier tour des élections législatives 2022 en Belgique ? Où voter pour le second tour ?

Où les Français peuvent-ils voter en Belgique ? Et comment ? Ce dimanche 12 juin, les Français se rendront aux urnes pour le premier tour des élections législatives françaises. Nous vous donnons les adresses où aller et les démarches à suivre pour le premier et le deuxième tours de scrutin.

Depuis 2008, les Français résidant aux quatre coins du monde peuvent voter pour les députés qui les représenteront . C’est donc également le cas pour les Français habitant sur le territoire belge.

La France et les DROM-COM ont leurs circonscriptions et pour tous les Français résidant à l'étranger, le reste du monde est découpé en onze circonscriptions. Le Benelux (Belgique, Pays-bas, Luxembourg) est la 4ème circonscription. Elle est petite par sa taille, mais grande par son nombre d'habitants.

Lors du premier tour, les Français vivant à l'étranger ont voté plus tôt que les électeurs de la métropole et ceux d'Outre-mer. En Belgique, les bulletins ont pu être déposés dans l’urne dès le 5 juin. Et les votes par internet se sont déroulés du vendredi 27 mai à midi jusqu’au mercredi 1er juin à midi.

Sur le territoire du Benelux, dix candidats français s'affrontaient. Le député sortant Pieyre-Alexandre Anglade, qui représente La République en Marche, l'a emporté avec 38,9% des voix. Cécilia Gondard, la candidate de la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), est arrivée en deuxième position, avec 32,5% des suffrages. Mais en regardant les résultats de plus près, on constate que la représentante de la gauche a terminé en tête de ce premier tour en Belgique, avec une avance minime sur son adversaire macronien : 34,4% VS 34,3%. Cécilia Gondard s'est par contre démarquée beaucoup plus nettement à Bruxelles, où elle a obtenu la majorité absolue avec 51% des voix contre 27,23% pour le candidat LREM.

Cécilia Gondard contre Pieyre-Alexandre Anglade au second tour

Ces deux candidats s'affrontent déjà à l'occasion du deuxième tour, qui a débuté par des votes sur internet, qui sont ouverts depuis ce vendredi 10 juin à midi jusqu'au 15 juin à midi (voir les détails pratiques ici).

Le vote pour le second tour sera aussi possible aux urnes le 19 juin 2022 dans le Consulat et à l'Ambassade de France, à Bruxelles. Mais aussi à Anvers, Arlon, Charleroi, Gand, Liège, Mons, Mouscron, Namur, Tournai et Waterloo. Retrouvez l'adresse de votre bureau de vote ici.

Vote par correspondance

Les électeurs souhaitant voter par correspondance devront s’assurer que le courrier contenant leur bulletin de vote soit parvenu au poste consulaire le 16 juin à 18h pour le second tour de scrutin.