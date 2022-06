Elections législatives 2022: la coalition de Macron l'emporte de peu sur l'alliance de Mélenchon, record historique pour l'abstention

La coalition autour d'Emmanuel Macron et l'alliance de gauche Nupes sont arrivées à quasi égalité dimanche lors du premier tour des élections législatives, avec 21.442 voix d'avance seulement pour Ensemble!, selon les résultats du ministère de l'Intérieur.

L'alliance macroniste a remporté 25,75% des voix et la Nupes autour de Jean-Luc Mélenchon 25,66%.

L'abstention s'est élevée à 52,49%, un record historique.

Suivent derrière : le Rassemblement national (de Marine Le Pen) avec 19,1%, Les Républicains et alliés avec 13,9%, et Reconquête ! avec 4,1%.

Voici les projections en sièges selon l'institut de sondage Ipsos-Sopra Steria:

Ensemble ! : entre 255 et 295 sièges

Nupes : entre 150 et 190 sièges

Les Républicains : entre 50 et 80 sièges

Rassemblement national : entre 20 et 45 sièges.

Pour rappel, l'Assemblée nationale compte 577 sièges.

Ces projections, qui se basent sur de premiers dépouillements (sur base d’un échantillonnage de bureaux de votes en France, sélectionnés selon leur représentativité), fournissent des chiffres encore plus précis que les sondages. Affinées avec des modèles statistiques, de telles estimations permettent de projeter le résultat national.