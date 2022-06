Élections législatives 2022: qui sera le grand gagnant ? Voici ce que disent les derniers sondages

Le premier tour des élections législatives 2022 a démontré que le scrutin de ce dimanche 19 juin allait se jouer dans un mouchoir de poche. Sortie gagnante avec 25,8% des votes, la coalition présidentielle (Ensemble !) est talonnée par la Nupes (25,7%) menée par Jean-Luc Mélenchon. En troisième position, le Rassemblement National a totalisé 18,7% des suffrages exprimés. L'abstention a atteint un niveau record, atteignant les 52,49%. Qu'en sera-t-il ce dimanche ? Les Français vont-ils confirmer ces tendances lors du second tour ? Voici ce que disent les derniers sondages.

Pas de "majorité absolue" pour Macron, selon le sondage Elabe pour BFMTV, l'Express avec SFR

Ensemble ! (Renaissance, le MoDem, Horizons et Agir) est en tête des résultats du sondage Elabe pour BFMTV, l'Express avec SFR. La coalition présidentielle perdrait toutefois des plumes par rapport à 2017, selon cette enquête, puisqu'elle récolterait entre 255 et 295 sièges. C'est entre 55 et 95 sièges de moins qu'en 2017. Arrivant en deuxième position, la Nupes (France Insoumise, Europe Ecologie Les Verts, Parti socialiste et Parti communiste) totaliserait entre 150 et 200 sièges (entre 77 et 127 sièges de plus qu'en 2017). On retrouverait ensuite les candidats LR/UDI/DVD (entre 55 et 75 sièges) et le Rassemblement National (entre 30 et 50 sièges). Toujours selon ce sondage publié le 17 juin, le taux de participation se situerait entre 44 et 47% pour ce second tour. On pourrait donc à nouveau constater une forte abstention lors de ce scrutin.





Une large victoire pour la coalition présidentielle, selon le sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Sud Radio ©ELABE





Victoire pour Macron mais une incertitude demeure, selon le sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions

Comme dans l'enquête précédente, la coalition présidentielle Ensemble ! décroche le plus grand nombre de sièges (entre 265 et 305 sièges), selon le sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions. Cela ne garantirait donc pas au président Emmanuel Macron de décrocher la majorité absolue (fixée à 289 sièges). La Nupes de Mélenchon pourrait espérer entre 140 et 180 sièges. Les candidats LR/UDI/DVD devraient compter entre 60 et 80 sièges, selon ce même sondage. Le Rassemblement National obtiendrait quant à lui 20 à 50 députés. Le taux de participation s'élèverait à 47%, selon l'enquête publiée ce vendredi 18 juin.





Ensemble ! (Renaissance, le MoDem, Horizons et Agir) est en tête des résultats du sondage Elabe pour BFMTV, l'Express avec SFR. ©IPSOS SOPRA STERIA





Ensemble !, Nupes, LR et RN: voici ce que dit le sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Sud Radio

La coalition présidentielle obtiendrait entre 265 et 300 sièges au second tour des législatives, selon le sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Sud Radio. Emmanuel Macron n'a donc aucune certitude d'obtenir la majorité absolue, qu'il convoite. L'enquête publiée ce 16 juin place la Nupes en deuxième position, avec 180 à 210 sièges. Les Républicains et UDI compteraient ensuite 40 à 65 sièges et le RN 20 à 40 sièges. Si ces derniers chiffres se confirment pour le RN, ce serait une grande victoire pour Marine Le Pen. En effet, en dépassant la barre des 15 élus et donc des 15 sièges (ce qui semble bien parti), le parti d'extrême droite pourrait former un groupe à l'Assemblée nationale.





La coalition d'Emmanuel Macron est en tête de ce sondage même si l'incertitude quant à la majorité absolue demeure. ©IFOP

Suivez en direct l'annonce des résultats en primeur ce dimanche sur LaLibre.be

Comme lors de l'élection présidentielle, les médias français ont interdiction de diffuser la moindre information relative aux résultats de ces législatives avant 20 heures. Ce n'est pas le cas en Belgique, où LaLibre.be vous livrera les estimations et les premiers résultats en primeur, dès l'après-midi.