Élections législatives 2022: la Nupes réussit un coup de force, voici son score selon une première projection

La Nouvelle union populaire, écologique et sociale obtiendrait entre 163 et 203 sièges, selon une projection des résultats du second tour des élections législatives françaises. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon empêcherait donc le président d'obtenir sa majorité absolue.

Les Français auraient énormément plébiscité la Nupes, ce dimanche 19 juin, dans le cadre des élections législatives 2022. La coalition de gauche menée par le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, totaliserait entre 163 et 203 sièges à l'Assemblée nationale selon une projection d'un important institut de sondage. Un autre institut de sondage propose une deuxième projection, ce dimanche soir. Dans cette dernière, la Nupes décrocherait un score moins élevé: 156 sièges. La coalition présidentielle Ensemble ! perd sa majorité absolue, selon les instituts de sondage. Elle décrocherait entre 208 et 248 sièges, selon la première projection, et 218, selon la deuxième.



Au premier tour, la Nouvelle union populaire, écologique et sociale avait réuni 25,66% des suffrages exprimés. La Nupes se trouvait juste derrière la coalition Ensemble ! d'Emmanuel Macron (25,75%).