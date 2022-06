Retour sur les résultats des élections législatives 2022: l'"échec sévère" d'Emmanuel Macron

Ensemble ! remporte les législatives mais ne décroche pas de majorité absolue. L’alliance des gauches non plus. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Le Rassemblement national signe la vraie surprise de ce scrutin.

Un grand silence a plané sur le quartier général parisien d'Ensemble ! à l'annonce des résultats à 20 heures. Et pour cause : l'engouement provoqué par le programme réformateur - "révolutionnaire" avançaient certains - d'Emmanuel Macron en 2017, semble bel et bien retombé. De 345 députés dans l'Assemblée sortante (dont 266 sièges pour En Marche), le mouvement présidentiel tomberait à 230 sièges selon les premières projections. Quelle que soit l'évolution des résultats, c'est assurément un "échec sévère" pour Emmanuel Macron, selon le politologue Brice Teinturier de l'institut de sondage Ispos. Le président, premier chef de l'État à être réélu pour un second mandat depuis Jacques Chirac, va devoir composer pour gouverner.

"Il s'est reposé sur l'automatisme d'une majorité parlementaire allouée au président réélu en vigueur ces dernières décennies", explique la politologue Nathalie Saint-Cricq. "Ce n'est qu'après le premier tour des législatives que les sonnettes d'alarme ont retenti, les unes après les autres. Mais il était déjà trop tard." Pour rajouter à l'humiliation, le fidèle Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur et président du groupe La République en marche à l'Assemblée, n'a pas été réélu. De même pour Brigitte Bourguignon, tout nouvelle ministre de la Santé et de la prévention ou encore la secrétaire d'État chargée de la mer, Justine Bénin qui sont éliminées dans leurs circonscriptions respectives. Selon la règle informelle "ministre battu, ministre déchu", elles vont devoir renoncer à leurs postes. Même la Première ministre, Elisabeth Borne, a dû batailler pour remporter sa circonscription du Calvados, pourtant réputée très macronienne.

Une claque pour le Président dans un contexte où l’abstention s’impose une nouvelle fois comme un fait majoritaire, à 54 %. Autant dire que ses projets de refondation de la vie politique, certes contrariés par la pandémie à partir de 2020, n’ont pas abouti. Le chiffre de l’abstention étant néanmoins inférieur à celui de 2017 (57,4 %), il rompt la fatalité d’une baisse constante de la participation. Il est donc moins commenté sur les plateaux télévisés.

Marine Le Pen s’impose sans prévenir

Si l’absention a légèrement régressé, c’est probablement en raison des surprises créées par d’autres formations politiques. En premier lieu, le Rassemblement national de Marine Le Pen. Après une campagne discrète et marquée par les bourdes à répétition de certains de ses candidats en herbe, le parti réalise un score historique, avec environ 85 sièges dans l’hémicycle. Soit l’assurance d’un groupe parlementaire à l’Assemblée, une première depuis 34 ans. Mais aussi la concrétisation d’un ancrage territorial sur l’ensemble du nord-est et du sud de la France, auxquels il faut ajouter la Vendée. Marine Le Pen brise ainsi le plafond de verre qui en faisait un géant à l’élection présidentielle et un nain aux législatives. La candidate trois fois malheureuse aux fonctions suprêmes consolide sans aucun doute son emprise sur sa famille politique. D’autant qu’Eric Zemmour, éliminé au premier tour, ne sera plus là pour la gêner.

En comparaison, Jean-Luc Mélenchon suscite moins de "hola". Sa très hybride Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) arrive certes en deuxième position, avec une projection de 149 sièges. Mais il ne parviendra pas à remporter son pari d'être élu Premier ministre, ni même de forcer Emmanuel Macron à une cohabitation. Il a cependant mené une campagne dynamique qui a permis à plusieurs personnalités atypiques d'émerger. Parmi elles, Stéphane Ravacley, le "boulanger de Besançon", la gouvernante Rachel Kéké ou encore Tematai Le Gayic de Polynésie française, élu plus jeune député de l'histoire de l'Assemblée à 21 ans. La Nupes joue désormais "son unité et sa crédibilité dans l'opinion", selon la formule de Brice Teinturier.

(Petits) faiseurs de rois

Côté Les Républicains, on avale une nouvelle couleuvre en arrivant derrière le RN. Mais avec 56 sièges, on sauve les meubles après le score catastrophique de Valérie Pécresse à la présidentielle pour se proposer comme partenaire de coalition "naturel" d’Emmanuel Macron. Le chef de l’État devra en effet piocher parmi la droite républicaine, les centristes de droite, voire les écologistes ou les socialistes pour former un gouvernement.

Ces législatives, et la campagne molle qui les a précédées, officialisent donc une nouvelle recomposition du paysage politique français, désormais partagé entre un centre affaibli et deux extrêmes renforcées. Le clivage droite-gauche est donc bien dépassé, comme l’avait annoncé Emmanuel Macron en 2017. La nouvelle configuration politique ne ressemble cependant pas à ce qu’il avait envisagé.