Élections législatives 2022: les bureaux de vote sont ouverts en métropole, déjà une première surprise en outre-mer (suivez notre direct)

Les Français votent ce dimanche 19 juin dans le cadre du second tour des élections législatives françaises. Suivez toutes les dernières informations, retrouvez les derniers sondages et découvrez les premiers résultats en primeur sur La Libre.

La coalition du président Emmanuel Macron va-t-elle conserver sa majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Les Français vont trancher ce dimanche 19 juin dans le cadre du second tour des élections législatives. Au vu des résultats du premier tour et des derniers sondages, le scrutin pourrait être très serré. Sortie gagnante avec 25,8% des votes ce dimanche 12 juin, la coalition présidentielle (Ensemble !) se trouve à nouveau en tête des intentions de votes, dans les derniers sondages. Mais la Nupes (25,7% au premier tour) menée par Jean-Luc Mélenchon la talonne de très près, faisant planer le doute quant à l'issue du scrutin.

Comme lors de l'élection présidentielle, les médias français ont interdiction de diffuser la moindre information relative aux résultats de ces législatives avant 20 heures. Ce n'est pas le cas en Belgique, où LaLibre.be vous livrera les estimations et les premiers résultats en primeur, dès cet après-midi.

Sondages, projections, résultats: suivez en direct toutes les dernières informations sur ces élections législatives françaises

09h02: L'abstention va-t-elle encore battre des records?

L'une des grandes inconnues du scrutin de ce dimanche, outre le nombre de sièges que remporteront les différentes coalitions, est le taux d'abstention. Déjà historiquement élevée dimanche dernier lors du premier tour (52,5%), l'abstention pourrait bien gonfler encore un peu plus ce dimanche lors du second tour.

Toutefois, selon plusieurs projections, le record de 2017, où 57% des électeurs avaient boudé les urnes, ne devrait pas être battu.

08h38: Edouard Philippe a voté au Havre

L'ex-Premier ministre français et actuel maire du Havre, Edouard Philippe, a voté ce dimanche sur le coup de 8h30.

"A voté ! Merci aux milliers de citoyens mobilisés aujourd'hui pour assurer le bon déroulement des élections", a-t-il commenté sur Twitter.

08h00: Les bureaux de vote ouvrent en métropole

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08H00 en métropole pour le second tour des élections législatives où 48,7 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs députés et donner ou non une majorité au président Emmanuel Macron à l'Assemblée.

Les bureaux fermeront à 18H00 et 20H00 dans les grandes villes.

04h22: La Secrétaire d'Etat chargée de la mer, Justine Benin, battue en Guadeloupe

La Secrétaire d'Etat chargée de la mer, Justine Benin, a été battue samedi au second tour des législatives dans la 2e circonscription de Guadeloupe, avec 41,35% des voix derrière Christian Baptiste (DVG) élu avec 58,65% des voix, a annoncé la préfecture de Guadeloupe dans un communiqué. Mme Benin jouait son poste au gouvernement lors de ce scrutin. L'exécutif avait rappelé en amont du vote qu'en cas d'échec aux législatives le ministre candidat devrait quitter le gouvernement conformément à une règle non écrite mais déjà appliquée en 2017 par M. Macron.

Le taux de participation en Guadeloupe est de 28,23%, en baisse par rapport à 2017 (30,65%), a précisé la préfecture.

Dans la 1ère circonscription, le candidat soutenu par LFI, Olivier Serva (ex-LREM) a été élu avec 74,04% des voix.