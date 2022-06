Elections législatives 2022 : Marine Le Pen et le Rassemblement national atteignent nettement leur objectif

Marine Le Pen a certainement le sourire ce dimanche soir en découvrant les résultats du deuxième tour des élections législatives 2022. Son parti, le Rassemblement national, est crédité de 89 sièges à l'Assemblée nationale, selon une projection d'un important institut de sondage.

La représentante d'extrême droite espérait atteindre au moins la barre des 15 élus pour former un groupe dans l'Assemblée nationale. Ce sera chose faite, haut la main. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire que le parti parvient à constituer un groupe, ce qui lui assure plus de financement, certaines fonctions dans les commissions à l'Assemblée mais aussi plus de visibilité. Le Rassemblement national constituera le troisième bloc au Parlement.

Marine Le Pen était candidate finaliste dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, où elle affrontait la candidate de la Nupes Marine Tondelier. Son résultat n'est pas encore connu

