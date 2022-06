Dans une ambiance tendue sur BFMTV, Éric Dupond-Moretti évoque une possible collaboration avec le RN à l'Assemblée nationale

Ce dimanche 19 juin, dans le cadre des élections législatives françaises, BFMTV recevait Éric Dupond-Moretti et Alexis Corbière pour commenter les résultats. Pour la première fois depuis 34 ans, la majorité du président de la Républiquen'obtient pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Un "désaveu cinglant" pour Emmanuel Macron, comme l'a affirmé ce lundi matin la majorité de la presse française. Les députés de l'exécutif vont donc être contraints de former des alliances pour pouvoir faire passer de futurs textes de lois. Dans l'opposition, nous retrouvons notamment Nupes avec plus de 140 députés, mais également le Rassemblement National qui a réalisé une percée historique avec environ 80 députés. Marine Le Pen a d'ores et déjà promis d'incarner une "opposition ferme" mais "responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions".





Le représentant de la majorité présidentielle, Éric Dupond-Moretti, n'exclût d'ailleurs pas une collaboration à l'assemblée avec le parti de l'ancienne candidate à la présidentielle. Sur le plateau de BFMTV, il a évoqué une possible entente entre Renaissance et le Rassemblement national. "Vous savez, quand on propose un texte, il y a un certain nombre d'amendements. Parfois, les amendements sont présentés par milliers pour bloquer le système. Est-ce cela que veulent les Français? Moi, je pense que non. Ils veulent en revanche, incontestablement, que l'on puisse avancer avec beaucoup de bon sens", a-t-il affirmé face à Alexis Corbière, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon.

L'ambiance entre les deux hommes était d'ailleurs tendue. Plus tôt dans la soirée, le Garde des Sceaux a souhaité rappeler que c'était Emmanuel Macron qui avait été réélu, et ce "brillamment". Des propos qui n'ont pas plu à Alexis Corbière. "Contre Madame Le Pen...", a-t-il rétorqué. "Contre vous aussi parce que vous êtes arrivé troisième", a répondu directement Éric Dupond-Moretti. "Vous êtes encore arrogant ce soir ? Je vous adore, vous êtes formidable ! Vous frimez encore ? Eh bah bravo !", a de son côté poursuivi le député d'extrême-gauche. Le représentant de la majorité présidentielle a alors tenté de lui répondre avant d'être brusquement interrompu par son interlocuteur. "Ne me parlez pas sur ce ton !", s'est exclamé Alexis Corbière. Les deux journalistes de BFMTV ont par la suite demandé aux deux hommes de se calmer.