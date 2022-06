Pieyre-Alexandre Anglade (Ensemble!) a été réélu pour représenter les Français du Benelux à l'issue du second tour des législatives en France dimanche.

Elections législatives: qui les Français de Belgique ont-ils élu au second tour? Découvrez les résultats des votes

Il a devancé Cécilia Gondard (Nupes). Le candidat du parti présidentiel l'emporte finalement avec 55,15% des suffrages exprimés contre 44,85% pour sa rivale. Plus précisément, au bureau de Bruxelles, Pieyre-Alexandre Anglade a obtenu 51,02% et Cécilia Gondard 48,98% "Merci ! Un immense merci aux Françaises et Français du Benelux qui m'accordent nettement leur confiance pour un nouveau mandat à l'Assemblée nationale", a commenté le candidat de la majorité présidentielle sur Twitter dans la soirée.

La circonscription du Benelux est l'une des onze circonscriptions législatives des Français établis hors de France. Ces dernières ont été créées en 2010 à la suite de la réforme constitutionnelle de 2008 qui permet aux Français établis hors de France d'élire des députés à l'Assemblée nationale.