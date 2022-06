Macron "envisage" la constitution d'un "gouvernement d'union nationale", selon Roussel

Femme de ménage, chauffeur, champion de bodybuillding: ces profils inhabituels qui font leur entrée à l'Assemblée nationale française

Femme de ménage, chauffeur-livreur, ex-boxeur... L'élection de la nouvelle Assemblée nationale, dimanche, est marquée par l'arrivée de profils inhabituels sous les ors du Palais-Bourbon, plus populaires, même si cadres et professions libérales restent les plus représentés.