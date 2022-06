Accueil International Europe Election française Percée historique du RN aux législatives de 2022 : un début ? Le Rassemblement national a enchaîné des scores record à la présidentielle et aux législatives. Le camp Macron est accusé d’y avoir contribué. Une nouvelle ère débute pour le Président. Récit. Laurent Dupuis ©MAXPPP

Les élections législatives sont une véritable gifle pour le chef de l’État fraîchement réélu Emmanuel Macron (La République en marche, LREM) et pour la majorité présidentielle Ensemble, et pas seulement à cause de la perte de la majorité absolue. La progression historique du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen, passant de huit à 89 députés,...