L'avenir incertain de la France: le front républicain a du plomb dans l’aile

Avec deux présidents de commissions parlementaires, le RN se construit une légitimité. Le front républicain a bel et bien vécu.

Vingt ans après avoir mis au tapis Jean-Marie Le Pen, parvenu au second tour de l’élection présidentielle de 2002 face à Jacques Chirac, le front républicain a du plomb dans l’aile en France… En deux décennies, Jean-Marie a cédé la place à sa fille Marine à la tête d’un Front national ripoliné en Rassemblement national (RN) mais toujours campé à l’extrême droite de l’échiquier politique.

Dédiabolisation aidant, voter RN est de moins en moins un problème pour bien des citoyens qui, s’ils n’ont pas porté Marine Le Pen au sommet de l’État en avril dernier, ont accordé au RN une victoire historique lors des législatives de juin.

Fragmentation du champ politique

Quatre-vingt-neuf de ses membres ont fait leur entrée à l’Assemblée nationale, score que nul n’avait vu venir et qui fait du parti incarné par Marine Le Pen une force d’opposition avec laquelle la majorité présidentielle rassemblée sous la bannière "Ensemble !" va devoir composer.

Pour Sébastien Michon, directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire Sage à l’Université de Strasbourg et spécialiste du personnel politique français, la dédiabolisation du RN n’explique pas tout, même si, lors de la campagne présidentielle, elle a bénéficié de l’irruption d’un Éric Zemmour, trublion plus à l’extrême droite que l’extrême droite.

"Fondamentalement, explique le chercheur, on assiste à une fragmentation du champ politique français et cela s'est traduit, au second tour des législatives, par un nombre record de triangulaires lors desquelles aucun candidat ne s'est retiré. Les scores très serrés permettaient à chacun de garder espoir, la question de la compétitivité politique s'est ainsi superposée à celle du front républicain."

Globalement, note Sébastien Michon, "l'appareil politique s'est abstenu de donner des consignes de vote très claires par crainte d'être taxé d'infantilisation".

À titre d’exemple, il évoque les candidats du parti de droite Les Républicains qui espéraient récupérer des voix RN et n’ont pas osé appeler à lui faire barrage de peur de "brusquer" un électorat potentiel.

La "grande nouveauté", à ses yeux, est cependant "la crispation" de la majorité présidentielle contre la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) fondée par le président de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

En agitant l'épouvantail de l'extrême gauche durant l'entre-deux-tours, les soutiens d'Emmanuel Macron espéraient récupérer un électorat de droite, mais cette stratégie a d'autant plus "brouillé les pistes" que la personnalité du président réélu est elle-même très "clivante". À droite, certains ont préféré l'extrême droite, l'abstention a été massive et le RN a d'autant plus facilement tiré son épingle du jeu qu'à gauche Jean-Luc Mélenchon s'est lui aussi refusé à appeler à faire barrage à l'extrême droite.

"Du jamais-vu"

Au final, constate Sébastien Michon, l'entrée en force du RN au palais Bourbon rompt un certain équilibre. "C'est du jamais-vu."

"Pour l’instant, cependant, ce parti joue la normalisation et assume davantage un positionnement plus à droite qu’à l’extrême droite, qu’il affiche comme un gage de sa capacité à participer aux institutions."

Cela s'est traduit mercredi par le retrait du candidat RN au second tour de l'élection pour la présidence de l'Assemblée. La macroniste Yaël Braun-Pivet était assurée de l'emporter au 3e tour, mais ce désistement à la dimension "très symbolique" a été "stratégique".

Réponse du berger à la bergère, dans la foulée, deux vice-présidents RN ont été élus avec le soutien de députés "Ensemble !" Ces échanges de bons procédés augurent-ils de futures alliances entre la majorité présidentielle et le RN ?

Sébastien Michon ne le pense pas. "Certes tentantes, ces alliances seraient très coûteuses par rapport à tout l'électorat qui reste hostile à l'extrême droite et le RN reste une formation marquée… La majorité présidentielle va avoir besoin de soutiens sur l'un ou l'autre texte. Elle les cherchera au coup par coup, à droite ou chez des élus socialistes ou écologistes. Le RN enverra des signaux pour dire qu'il est prêt à discuter, mais je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour répondre à ces appels."

Ne pas laisser trop de place au RN

En témoignent, ce jeudi, les tractations inabouties entre le RN et Les Républicains pour décrocher la présidence de la très convoitée commission des Dinances. Éric Coquerel, candidat de la Nupes issu de La France insoumise, a finalement été élu face au candidat RN, ce qui témoigne, selon Sébastien Michon, de la volonté des Républicains "de ne pas laisser trop de place au parti de Marine Le Pen" car cela équivaudrait à "saborder le leur".

"Pour continuer à exister, les LR ne peuvent conclure d’accord ni avec le RN ni avec "Ensemble !" Ils sont pris en tenailles."

"Cela ne sera pas simple à tenir sur la durée, constate Sébastien Michon. Nous aurons une vraie vie parlementaire avec des arbitrages toutes les semaines, ce qui créera beaucoup d'incertitudes. On se demande quelle sera la prochaine étape."

Une dissolution de l'Assemblée est-elle envisageable ? Peu probable à ce stade, estime le chercheur. "Qui voudra porter une telle responsabilité dans une France morcelée où les gens votent peu ou par intermittence pour des formations souvent hostiles au consensus, où le RN est fort et où le front républicain est bien moins vif qu'auparavant ?"

"Difficile de prévoir quoi que ce soit", conclut-il.