Emmanuel Macron vient de rejoindre la communauté TikTok et a souhaité, à sa manière, féliciter les jeunes diplômés.

Le président de la République se veut connecté. Après Facebook, Linkedin, Twitter et Snapchat, Emmanuel Macron vient de s'inscrire sur TikTok. Pour sa première vidéo, il a souhaité s'adresser aux jeunes qui viennent d'obtenir leur baccalauréat. Dans un message qui ressemble plus à une annonce officielle qu'à une vidéo TikTok, il dit:

Emmanuel Macron est également revenu sur la période de confinement que la France vient de traverser en raison du coronavirus. "Vous avez vécu une année hors norme, celle de l’épidémie, des semaines et des semaines passées chez soi où on vous a privé de fréquenter vos amis, vos copains et d’étudier normalement (...) Je ferai tout, là où je suis, pour que le gouvernement travaille pour que ce monde soit meilleur, et que l’on y retrouve en effet ce fondement que j’évoque. Mais, ça n’est pas moi qui déciderai de votre avenir, ce sera vous. Alors, aujourd’hui profitez, fêtez le baccalauréat, et après bon courage", a-t-il déclaré.

En deux heures à peine, le président a été suivi par plus de 107.000 personnes et sa vidéo a été likée 212.000 fois. Néanmoins, certains internautes ont fait remarquer qu'Emmanuel Macron n'a pas choisi le meilleur moment pour débarquer sur le réseau social. En effet, le mois dernier, des milliers de "TikTokeurs" avaient témoigné du harcèlement et du chantage dont ils étaient victimes sur l'application avec le hashtag #BalanceTonTikTokeur. La secrétaire d’État, Marlène Schiappa, s'était dit préoccupée par cette situation et avait expliqué vouloir exercer une pression sur les dirigeants de TikTok France pour que les choses changent.