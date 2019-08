Au micro d'Anne-Sophie Lapix, Emmanuel Macron a répondu aux questions posées depuis Biarritz, où le G7 a pris fin plus tôt dans la journée. Le président français a évoqué "des petits pas" effectués lors du G7, sans avoir "changé le monde", car "on ne change jamais le monde lors d'un sommet", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas un coup de poker, mais ce qu'on a obtenu sur l'Iran est très important", a-t-il soutenu. Selon lui, le rôle de la France était "d'essayer d'empêcher l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire". "Nous avons eu une très bonne discussion en tête à tête avec Donald Trump et j'ai essayé autant que possible de faire des médiations, de Gaulle disait 'la diplomatie c'est essayer de tenir ensemble des vitres brisées'. La venue du ministre des Affaires étrangères iranien avait pour but d'éviter que le gouvernement iranien ne quitte l'accord nucléaire et se mettent à enrichir l'uranium afin d'avoir l'arme nucléaire. Cet accord est très important pour nous car il nous permet d'avoir de la visibilité", a affirmé Emmanuel Macron. "Il y a une récession en Iran et la population souffre, et nous sommes à un point de rupture."

Le numéro 1 de l'Élysée a également évoqué le comportement grossier de M. Bolsonaro. "Jamais je n'ai tenu de propos irrévérencieux vis-à-vis d'un de mes homologues. Ce n'est pas le cas de Jair Bolsonaro", a déclairé M.Macron, faisant référence aux propos tenus par le président du Brésil à l'égard de Brigitte Macron, la Première dame française. "Je pense au peuple brésilien et je pense qu'il mérite d'autres comportements", a continué le président français. Ce dernier a également rappelé que M. Bolsonaro avait failli en matière de reforestation de l'Amazonie et que cette dernière était responsable de la captation de 15% du CO2 de notre planète. © AFP

Un sommet sur la crise en Ukraine en septembre

Emmanuel Macron a en outre annoncé lundi qu'un sommet réunissant les dirigeants ukrainien, russe, allemand et français se tiendrait en septembre pour avancer vers la paix en Ukraine. La tenue de cette rencontre a reçu le soutien des pays du G7 qui, à l'issue du sommet de Biarritz, ont acté que la France et l'Allemagne "organiseront un sommet en format Normandie dans les prochaines semaines afin d'obtenir des résultats concrets". "Les conditions sont réunies pour un sommet utile", a également estimé le président français dans la conférence de presse finale.

Une série d'autres sujets ont été évoqués lors de l'interview. Parmi celles-ci, la nécessité selon Emmanuel Macron de recréer une souveraineté protéinique en Europe" ou encore la question du Brexit qui "n'a jamais été évoquée une seule seconde lors de ce G7", d'après lui. En matière de politique française, l'interviewé a plaidé pour un projet de refonte du système des retraites. Pour "que ce soit juste en termes de cotisations (...), je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge", s'est-il avancé. © AFP

Sur la question des gilets jaunes, le chef de l'Élysée a rappelé que "la première chose inacceptable c'est la violence des manifestants (...) aucun pays n'a eu à vivre autant de violence (...) la violence était telle qu'il n'était pas possible de dire on arrête, on désarme. Des agents ont failli mourir par la folie collective. Il fallait que l'ordre soit tenu, il ne l'a pas été. Il y a eu des violences irréparables. Les blessures du côté de la police et des manifestants sont inacceptables. Des mesures doivent être prises, y compris des sanctions." "Il faut que le calme revienne, dans ce pays où de liberté d'expression et d'opinion", a-t-il répété.

Enfin, Emmanuel Macron a tenu à remercier la ville de Biaritz pour avoir accueilli ce sommet du G7 et a promis aux commerçants lésés par l'événement qu'ils seront remboursés.