Si l'entourage d'Emmanuel Macron a précisé que le discours du président français concernerait les dix derniers mois de son quinquennat, le chef d'État fera également un point sur la situation sanitaire en France, où les indicateurs de l'épidémie marquent depuis début juillet une hausse des contaminations, comme c'est le cas chez nous. Un conseil de défense sanitaire s'est d'ailleurs tenu dès 10h pour discuter d'éventuelles mesures pour juguler l'évolution du Covid. Le Président devrait aussi se prononcer sur l'obligation de vaccination pour les soignants, sujet qui est actuellement au coeur des débats en France. Mais certaines sources parlementaires ont affirmé à l'AFP ce lundi en fin de journée qu'un Conseil des ministres se pencherait concrètement sur la question le 19 juillet.

Selon ces mêmes sources, Emmanuel Macron annoncera tout de même ce soir l'extension du pass sanitaire "à des établissements recevant du public, dont des lieux culturels (théâtres, cinéma)". Un pass qui est déjà en vigueur pour les lieux accueillant plus de 1.000 personnes, notamment les stades, et les discothèques recevant plus de 50 personnes, rappelle l'AFP.