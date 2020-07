En ce 14 juillet, la France célèbre sa fête nationale. Après un défilé réduit en hommage aux soignants ce matin, le chef de l'Etat français se livre a une interview ce début d'après-midi.

Interrogé par les journalistes Léa Salamé et Gilles Bouleau dans la salle des fêtes de l'Elysée, Emmanuel Macron a estimé que le pays vivait un moment très particulier de son histoire. "Notre pays au fond a peur", a affirmé le président français. "Il y a une crise de confiance."

Revenant sur les vives critiques qui ont été émises à l'égard de sa gestion de la crise sanitaire, le chef d'Etat a regretté avoir assisté à de telles déclarations, admettant toutefois avoir besoin d'avis contraires pour évoluer. "La haine n'est pas acceptable en démocratie", a-t-il ajouté.

Il a ainsi reconnu être l'objet "d'une détestation" alimentée parfois par ses propres "maladresses". "Les gens se sont mis à détester ce président qui voudrait tout réformer pour que ce ne soit que les meilleurs qui puissent réussir", "ça n'est pas mon projet mais le jeu des maladresses, parfois des phrases sorties de leur contexte", a-t-il dit lors de l'interview sur TF1 et France 2.

Le masque va devenir obligatoire

Questionné sur la crise du coronavirus, le président français a annoncé vouloir que le port du masque devienne "obligatoire dans tous les lieux publics clos" à partir du 1er août. "On le fait dans les transports, ça marche très bien, mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos (...) ça veut dire qu'il faut que les choses s'organisent", a fait valoir lors de son entretien sur TF1 et France 2. M. Macron, qui a "recommandé à tous nos concitoyens de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et, a fortiori, quand ils sont dans un lieu clos".

"Nous avons des signes que ça repart un peu", a-t-il déclaré alors qu'il était interrogé sur les risques d'une seconde vague, en affirmant que la France sera prête à l'affronter. "Nous serons prêts" en cas de "recrudescence" de l'épidémie du coronavirus avec des "stocks et des approvisionnements sécurisés", a assuré Emmanuel Macron.

"Nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés et nous avons l'organisation au plus près du terrain, qui permettrait de faire face à une recrudescence, si elle était là", a insisté le chef de l'Etat.

Les questions ont ensuite porté sur l'utilisation de la chloroquine. Emmanuel Macron a assuré qu'il ne prendrait pas de chloroquine s'il était testé positif au covid-19. "ça n'est pas au président de la République ou à un politique de trancher un débat scientifique avec des critères politiques», a-t-il déclaré.