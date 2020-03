Lorsqu’elle a pris ses fonctions le 1er décembre 2019, la Commission d’Ursula von der Leyen s’est donné 100 jours - délai construit artficiellement à des fins de communication politique - pour redonner du souffle à l’UE dans bien des domaines. De la proposition d’un Pacte vert européen à un plan de développement de l’intelligence artificielle, en passant par une nouvelle relation avec l’Afrique ou un renforcement de l’équilibre des genres, on allait voir ce qu’on allait voir. Mais 100 jours plus tard, Mme von der Leyen a entamé son bilan par… un constat de crise(s) avec la Turquie et le Covid-19.