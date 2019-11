Europe Brexit: l'Allemagne fait les yeux doux aux Polonais Delphine Nerbollier, envoyée spéciale à Görlitz

La ville de Görlitz, dans la Saxe, a lancé mardi une vaste campagne de communication à l'attention des Polonais installés au Royaume-Uni. Le but est de les voir s'installer, et de soutenir l'économie et la démographie locale.