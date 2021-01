Et pour cause, à Leeds, près de 200 jeunes ont participé à une bataille de boules de neige géante dans le Hyde Park ce jeudi après-midi. Des personnes présentes sur place ont bien entendu filmé la scène et partagé cette dernière sur les réseaux sociaux, récoltant ainsi une vague d'indignation de la part des internautes. Malgré tout, un étudiant ayant pris part à la bataille explique qu'il s'agissait là de "l’événement le plus amusant qu'il a eu sobre".



Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe avec plus de 85.000 décès liés au coronavirus. Le pays doit d'ailleurs faire face à un variant du virus beaucoup plus contagieux. En conséquence, Boris Johnson a annoncé un nouveau confinement afin de limiter au maximum la propagation de ce dernier. Pourtant, malgré la situation alarmante, certaines personnes ne semblent pas se sentir concernées.