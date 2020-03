Amassés à la frontière entre la Grèce et la Turquie, des milliers de personnes frappent aux portes de l’Europe pour y demander l’asile, tandis que d’autres accostent sur les îles grecques de la mer Egée. Provoquée par la décision du président turc Recep Tayyp Erdogan de mettre une pression (migratoire) sur l’Europe afin d’obtenir du soutien dans sa guerre en Syrie, cette scène a un goût amer de déjà-vu pour l’Union européenne, toujours traumatisée par la crise de l’asile de 2015. Cinq ans plus tard, les Vingt-sept se sont-ils équipés pour faire face à une éventuelle nouvelle crise ? La question se pose, alors que l’UE s’alarme des quelque 13 000 migrants présents à la frontière grecque et s’efforce de sauver ce qu’il reste de son accord avec la Turquie, concocté en 2016 pour endiguer les arrivées en Grèce et qui semble être au point mort.